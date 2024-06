Mint már lapunk beszámolt róla, az év elejétől megjelentek a REpont visszaváltó automaták a nagyobb üzletekben. A MOHU által bevezetett visszaváltási rendszer célja, hogy a műanyag, fém vagy üveg italcsomagolásokat nagyobb arányban lehessen hasznosítani. Az új rendszerben a 0,1–3 liter űrtartalmú termék megvásárlásakor visszaváltási díjat kell fizetni, az egyszer használatos csomagolások esetében mintegy 50 forintot.

A sokorópátkai Öreg úti csemegében Szabóné Vígh Teréz mutatta, hogy vannak már olyan csomagolások, amikért meg kell fizetni az 50 forintot, de visszaváltási lehetőség egyelőre nincs. Fotó: Molcsányi Máté

Az italospalackokat üresen, visszaváltásra alkalmas állapotban (nem tömörített, olvasható legyen a vonalkód) a vásárló visszaviheti egy gépi vagy kézi visszaváltási pontra, ahol visszakapja az 50 forintot.

A rendszert Magyarországon fokozatosan vezetik be. A gyártók féléves haladékot kaptak, és június 30-ig hozhatnak forgalomba olyan palackot is, amely nem visszaváltható. Így az üzletek polcain még egy ideig találkozhatunk olyan csomagolással is, amelyeken nincs a visszaváltási lehetőségre utaló jelzés és nem is kell fizetni érte.

A nagyobb üzletekben találkozhatunk már a dobozok, flakonok visszaváltására alkalmas automatával, aminek működését nemrégen be is mutattuk. Ezzel egyszerű a csomagolás visszaváltása, az árát vissza- kérhetjük, felhasználhatjuk a vásárláshoz, sőt, jótékonykodhatunk is vele. Cikkünk megjelenése után azonban több vidéki olvasónk keresett meg bennünket azzal, hogy bár a falujukban levő kisboltban már felszámolták az ital vásárlásakor az ötven forintot, azt mégsem tudják visszaváltani, mert sem a településükön, sem a közelben nincs visszaváltó hely. Többen elmondták, hogy mivel idősek vagy rokkantsággal élnek, a falujukban szoktak vásárolni és nem tudnak eljutni a városba, ahol visszaváltó automatákat találhatnának.

A MOHU visszaváltási automatával felszerelt autót küld a kisboltokban összegyűlt palackokért. Fotó: MOHU

– Mit tanácsolnak a kistelepülések lakóinak? Mi a megoldás? – kérdeztük a visszaváltási rendszer szervezőjétől, a MOHU-tól.

– A falvakban a kézi visszaváltási rendszer a legjobb megoldás a vásárlók és a boltos számára is – kezdte válaszát a MOHU. – Azoknak a kisboltoknak, amelyekben nem fér el egy automata, lehetőségük van csatlakozni az úgynevezett kézi visszaváltási rendszerhez, amelyben nem automatába kell bedobni a palackot, üveget és alumíniumdobozt, hanem a boltos visszaveszi, a vásárló pedig levásárolhatja a betétdíjat az adott üzletben. A boltok önkéntesen csatlakozhatnak a rendszerhez a MOHU Partner Portálján keresztül – állt a válaszukban. Arról is írtak, hogy a kisboltoknak megéri a csatlakozás, hiszen jellemzően oda járnak a vásárlók, ahol vissza is lehet váltani az italok csomagolását. A boltos egy applikációval veszi vissza a palackot, üveget vagy dobozt, így a MOHU központja értesül arról, mennyi palack gyűlt már össze a boltban és amikor ez eléri a megfelelő mennyiséget, akkor a MOHU visszaváltási automatával felszerelt autója elindul a helyszínre. A boltosnak nincs más dolga, mint átadni az összegyűjtött palackokat a teherautó sofőrjének, aki bedobálja az automatába, ami leszámolja azt és a díjat banki utalással megtéríti a boltosnak. Mint megtudtuk, ez az autó magyar találmány, ilyen máshol nincs.