A Rába Modernizációs Program keretében végrehajtott stratégiai jelentőségű technológiafejlesztő beruházások és reorganizációs tevékenységek jelentős eredményei már 2024-ben is láthatók - olvasható a Rába Nyrt. sajtóközleményében.

Előkészületek a Gidránok szereléséhez

A program részeként további jelentős lépések történtek a digitalizáció terén is, a hálózatfejlesztés keretében elkészült a győri telephely új optikai gerinchálózata, valamint egy felkészülési időszakot követően a negyedév zárásaként megtörtént a régi vállalatirányítási rendszer cseréje és az éles átállás egy új, modern felhőalapú rendszerre. A fenntarthatósági törekvések részeként a terveknek megfelelően befejeződtek a győri és sárvári napelemparkok építési munkálatai, és megkezdődtek a próbaüzemek. Ezen jelentős beruházások nagy mennyiségű zöldenergiát biztosítanak majd a gyártási tevékenység számára, hozzájárulva a vállalatcsoport környezeti lábnyomának csökkentéséhez, valamint az energiafüggetlenséghez.

A Gidrán Páncélozott Járművek Kft. januári cégbejegyzését követően a tulajdonosok komoly erőforrások mozgósításával előkészítették a győri összeszerelési tevékenység infrastrukturális és strukturális hátterét, a munka a tervezettnek megfelelő ütemben halad. A közelmúltban a török-magyar vegyesvállalat részt vett több jelentős kiállításon is, megkezdve pozícionálását a hazai és nemzetközi hadiipari piac új szereplőjeként.

Kedvezőtlen hatások

A vállalatcsoport továbbra is elkötelezett a versenyképesség és a fenntarthatóság növelése mellett, az erőfeszítések eredményeként a jelenlegi piaci kihívások közepette is biztosított a stabil és nyereséges működése. A haszongépjárművek piacán tapasztalható korábbi növekedési trendek 2023 II. félévétől kezdődően csökkenésbe fordultak és az év hátralévő részében is további határozott keresletcsökkenés várható.

Az iparágspecifikus piaci trend szinte az egész Rába csoport árbevételére kedvezőtlen hatással volt, a 17 milliárd forintos csoportszintű árbevétel 16,3 százalékos csökkenést mutatott az előző év azonos időszakához képest. Ennek fő oka a Futómű üzletág és a mezőgazdasági piacra termelő Hajtómű üzletág forgalmának visszaesése. Bár az iparágspecifikus tényezők az előrejelzések alapján nem mutatnak jelentős javulást az év hátralévő részére sem, a kulcs a kihívásokra adott gyors és hatékony válaszokban, valamint a piaci körülményekhez való alkalmazkodásban rejlik.

Szigorú költségkontroll

Ennek bizonyítéka, hogy a szigorú költségkontrollnak és a sokrétű hatékonyságnövelő menedzsment intézkedéseknek köszönhetően 2024 I. negyedévében a csoportszintű realizált üzemi eredmény 9,7 százalékos növekedéssel 558 millió forintot ért el, 1.182 millió forint EBITDA szintű nyereség mellett. Az árfolyamok alakulásából származó hitel átértékelés a pénzügyi eredmény soron veszteségként jelent meg, azonban ez egy nem realizált tétel, nem a vállalatcsoport tényleges teljesítményének mutatószáma.

Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 1.767 Ft/részvény volt.

127 éve megbízható partner

„A Rába csoport folyamatosan bizonyítja, hogy képes sikeresen alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez és gazdasági kihívásokhoz. Az elmúlt negyedévben bevezetett költségkontrollt és hatékonyságnövelést érintő intézkedéseink, valamint a Rába Modernizációs Program keretében végrehajtott stratégiai beruházásaink mind hozzájárulnak a hosszútávú stabil működéshez.

Új vegyesvállalatunk, a Gidrán Páncélozott Járművek Kft. sikeres indulása, a napelemparkok üzembe helyezése és a digitalizációs lépéseink újabb bizonyítékai annak, hogy vállalatunk elkötelezett a jövőbe való befektetés és a fenntartható fejlődés mellett.

Büszkék vagyunk rá, hogy vállalatcsoportunk immár több mint 127 éve megbízható partnere ügyfeleinek és befektetőinek egyaránt, munkánkat pedig a jövőben is ennek szellemében folytatjuk” – fogalmazott Hetzmann Béla, a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója.