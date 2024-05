– Budapest 39 érmet hozott el, Győr-Moson-Sopron pedig 31-et, ami tekintettel a két vármegye lakosság számbeli különbségeit kimagasló eredmény. Az évről évre ismétlődő kiváló szereplés köszönhető a magas színvonalú iskoláknak és duális képzőhelyeknek és természetesen a tanulóknak, akik az átadott tudást a magukévá teszik – mondta el köszöntőjében Pintér Péntek Imre Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A térség fiataljai 45 szakmában indultak a versenyeken, többek közt ács, szakács, öntvénykészítő, szoftverfejlesztő és tesztelő és kiadványszerkesztő technikus.

– Az országos tendenciákhoz hasonlóan vármegyénkben is egyre népszerűbb a szakma tanulás, kivált kép a technikumi képzések–mondta el Gede Eszter a Győri Szakképzési Centrum kancellárja, aki Hartyándiné Frey Aranka főigazgatóval együtt szintén részt vett a rendezvényen.

– A diákok és a szülők is látják, hogy a szakirányú továbbtanulás inkább előny sem mint hátrány az életben. Ennek köszönhetően egyre több motivált fiatal, akik aztán a most is látható szép eredményeket érik el. Jól látható, hogy a munkaerő piacon népszerű műszaki és építőipar szakmák mellett a szolgáltató ipari képzések tanulói is kimagasló szakmai tudásról tesznek tanúbizonyságot.