Nyárias a hangulat a hotelben

– Még vannak szabad helyeink péntekre és szombatra, a vasárnapunk már telített. Átutazó kínai csoportok jelentkeztek be hozzánk mindhárom napra. Emellett szabadidős vendégek is foglaltak hozzánk a pünkösdi hétvégére. A kedvelt medence-terünk már nyáriasított. A wellness részünkön jakuzzi és szauna, a gyermekeket kinti játszótér várja. Úgy gondolom a magyarok között kevés az olyan vendég, aki azért jön szállodába, hogy kipihenje magát, leginkább az üzleti utakon állnak meg a hotelekben. Nálunk kerékpár bérlésre és a saját tavunkban horgászatra is lehetőség van, illetve a parkban sétálgatva megfigyelhetőek a fecskéink, akik már visszatértek hozzánk. Vasárnap svédasztalos ebéddel várjuk a környékbelieket is. Hétvégén a Bezerédj Kastély Családi napjára mi szolgáltatjuk az ételt-italt, ezért plusz személyzettel készülünk – osztotta meg lapunkkal Nagy-Keglovich Júlia, a győri Gyirmót Sport & Wellness Hotel menedzsere.

Utolsó pillanatban foglalnak

– Szerencsére eddig is nagy volt az érdeklődés erre a pünkösdi hosszúhétvégére, és még bizonyára lesznek last minute foglaló vendégek ezután is, így örömmel mondhatom, hogy szállodánkban most is megközelítjük a telt házas foglaltságot – tudtuk meg Szarjas Tímeától, a Hotel Sopron igazgatójától.

Azt is hozzátette: – A pünkösdi ünnepekre jellemzően kisgyermekes családok és párok érkeznek hozzánk, de törzsvendégeink ilyenkor is szívesen visszatérnek szállodánkba.

Gőzerővel készülnek a pünkösdi hétvégére a Hotel Sopron konyháján. Felvételünkön: Hornyák Andrea

Fotó: Máthé Daniella

Teltház a termálfürdő mellett

A mosonmagyaróvári termálfürdő és a környékén lévő szállodák megtelnek a pünkösdi hétvégén a pihenni és kikapcsolódni vágyó vendégekkel, köztük sok külföldivel.

– Pünkösdre mindhárom szállodánkban teltház várható, főként cseh vendégek érkeznek. A fürdőben Aqua Zumbával készülünk – tudtuk meg Husz Szilviától, a mosonmagyaróvári termálfürdő értékesítési vezetőjétől.