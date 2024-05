Öt nap alatt 38 milliméter csapadék hullott Győr környékén a héten, 32 Sopronnál, 30 körül Győr-Moson-Sopron északi és déli tájain. Időnként vízátfolyások nehezítették a közlekedést, akkora eső zúdult le hirtelen, miközben a talaj felső egy méteréből még mindig hiányzik 45 milliméter nedvesség. Arról, miként hat ez a kalászosok növekedésére, illetve felvásárlási árakról, a kilátásokról kérdeztük a gazdákat, szakértőt.

A határ jó képet mutat, a hajtások szépek, de a májusi eső ezúttal is aranyat ér, éppen a meleg miatt.

– Miközben április 23-tól majdnem négy héten át nem esett, és már aszályos jelleget öltött a táj, az utolsó belvizes területekről csak mostanában tűnik el a víz – mutatott rá Szabó Lajos vármegyei főfalugazdász. – A víznyomott részeken sok helyütt kipusztult a vetés és az üres területeken a vízborítást már nem lehet gazdaságosan hasznosítani, így idén jóval több helyütt találkozhatunk majd parlagon hagyott, pihentetett földdel.

Egyre több a szója

Szabó Lajos vármegyei főfalugazdász úgy összegzett, hogy vannak szép és jó területek, de vannak rosszabbak is, így egyelőre nem mondaná, hogy kiugró lesz az év, sőt, aratásig még sok időt tölt kinn a termény. A búza kilátásairól szólva elmondta, hogy a következő hetek csapadékhelyzete meghatározó a szemképződés és egyéb minőségi paraméterek tekintetében, és akár romolhat is a helyzet. A tél végi sok csapadék és a hamar jött meleg ugyanis nem használt a növénynek, bizonyos értelemben két-három héttel korábban kalászoltak a növények. (Kalászoláskor a fejlett kalász kitolódik a levélhüvelyből. Magyarországon ez általában május végén következik be, és rövid ideig tart, a vetésidőtől függően 4–9 napig – a szerk.) Búzát Győr-Moson-Sopronban idén mintegy 40 ezer hektáron vetettek a vármegyei gazdák, valamivel kisebb területen, mint egy éve, míg őszi árpát 15 ezer hektáron. Érdemes kiemelni, hogy a világpiaci helyzet miatt egyre nagyobb arányban kerül a földbe szója.

Egészen jó év lehet még

– A felvásárlási árak nőttek valamelyest, 72 ezer forintot kínált a felvásárló nemrégiben egy ismerős gazdának, azért az már nem rossz. Meglátjuk, hogy aratásig mennyit változik a helyzet. Egy jó közepes terméssel és a tavalyinál magasabb felvásárlási árakkal egészen jó év lehet még az ideiből – nyilatkozta lapunknak Komjáti Zoltán, aki mintegy 120 hektáron gazdálkodik Pér környékén.

A búza a szemtelítődés állapotában van, a korábban elvetetteknél már képződő, formálódó, a későbbieknél még csak a kezdeti stádiumban. A repce is jót ígér, akárcsak az őszi árpa, és hellyel-közzel van még tartalék a földben.

A határ jó képet mutat, a hajtások szépek, de a májusi eső ezúttal is aranyat ér, éppen a meleg miatt. A víz azonban amennyire kell, néha képes nagy kárt okozni. Komjáti Zoltán birtokán is fél-öt hektáros részek álltak hónapokig víz alatt az esős ősz vége, tél következtében. A víznyomásos területeken ennek következtében nem nőtt ki a vetés, és akár egy évbe is beletelik, mire regenerálódnak ezek a foltok. Márpedig ezek a részek általában a legjobb területek, ahol normál esetben a legjobb lenne a termésátlag.

A következő hetek csapadékhelyzete meghatározó a szemképződés tekintetében.

Fotó: Molcsányi Máté / Forrás: Kisalföld

Csak tavasszal tudtak dolgozni

Egy neve elhallgatását kérő, Győr környéki gazda úgy fogalmazott: a napokban a felvásárló a takarmányárpa tonnájáért 59 ezer forintot, a búzáért 72–75 ezer között, a kukoricáért januári szállítással 69 ezret kínált nekik. A tavalyi mélyponthoz képest emelkedtek ugyan valamelyest a gabonaárak, de hogy aratáskor mi lesz, azt senki nem tudja előre. Vannak félelmei.

A gazdák küzdenek a növénybetegségekkel: a növényvédő szerek árai megint emelkedtek, még ha nem is annyit, mint az előző, inflációs évben. Családi vállalkozásukban ötféle növényt termesztenek, ugyanis 300 hektárnál nagyobbak, márpedig efelett az uniós támogatás feltétele a legalább öt fajta. Elmondta még, hogy a tavaly év végi esők miatt az őszi munkákat nem tudták elvégezni, így tavasszal kellett pótolni, márpedig nem az igazi, ha frissen megdolgozott földbe kerül a mag.