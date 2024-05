Az autóbuszgyártás jeles személyisége május 7-én, kedden 14 órakor a Széchenyi István Egyetem Innovációs Park épületének („Kocka”) földszintjén, a konferencia teremben a Design Tanszék szakmai programján vesz részt. A házigazda Lepsényi Imre DLA, a formatervező szakok vezetője és Tárnok Zsolt formatervező, jármű designer, kutatómérnök lesz.

A Széchenyi Alumni Magazinban megjelent életút interjúban Őrsi Ferenc elmondta: elképesztően kemény időszak volt az a négy győri év, de olyan tudást adott, amire aztán egész karrierje során sikeresen támaszkodhatott.

- 32 évesen neveztek ki vezető formatervezőnek az Ikarus 300-as család fejlesztése kapcsán. Óriási lehetőséget kaptam, a Föld akkoriban egyik legnagyobb autóbuszgyárában. A 11–12 méteres, illetve a csuklós kategóriában évi 13 ezer darabot gyártottunk, a háttériparral együtt több tízezer ember dolgozott ezért.

Az Ikarusban nagyon hatékonyan sikerült a Győrben tanult gondolkodás- és látásmódot alkalmaznom. A karosszériatervezés komplex munkáját, a műszaki, a technológiai lehetőségeket, a biztonsági előírásokat és a forma sikeres összehangolását kellett elvégeznünk. Négy Formatervezési Nívódíjat kaptam az Ikarus évek alatt.

1991-ben Egyiptomba, egy családi autóbuszgyártó céghez hívtak. Nagyon fontosnak tartottam a jó viszonyt az egyiptomi kollégákkal, hiszen együttműködés nélkül, egyedül maradva garantált a bukás.

1997-ben megalakult az MCV-Mercedes, kairói székhellyel. Átigazoltam a fiatal, alig húszegynéhány fővel induló céghez. Óriási kihívást jelentett a nulláról indulni. Jó döntés volt, napjainkban 6500 alkalmazott dolgozik, Afrika számos államában, Indonéziában, Angliában, Szingapúrban és Németországban létesítettek leányvállatokat. Egyiptomban is vállalatcsoporttá fejlődtek, az autóbuszgyártás mellett teherautókat, tartálykocsikat, nagy trailereket, sőt szélerőművekhez lapátokat is gyártanak. A cég a Mercedes és a Volvo legnagyobb partnere lett.

Az itt töltött évtizedek alatt több tucatnyi autóbusz formatervét készíthettem el, a midibuszoktól a luxus emeletes turista buszokig. Fantasztikus és ritka lehetőség volt egy teljes gyártmányarculatot alkotni, az egyes típusok 5-6 év utáni váltásakor megtartani a jellegzetességeket, mintegy „brand”-et teremteni.

Úgy vélem, hogy a Győrben, a KTMF-n elsajátított alapos műszaki tudás mellé fejlett térlátás, rajztehetség, jó ízlés, kreativitás, az angol nyelv ismerete és a munkatársakkal való jó együttműködés is fontos volt, hogy egy ilyen hosszú formatervezői karriert tudhatok magam mögött - fogalmazott Örsi Ferenc.

Örsi Ferencet 2022-ben az Év emberének választották Fejér megyében