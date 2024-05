A SZEnergy Team csapatvezetője, Für Balázs elmondta: a rossz időjárási körülmények megnehezítették a dolgukat, azonban az egész évben belefektetett munka végül meghozta gyümölcsét. „Nagyon sokat teszteltünk és szimuláltunk, hogy a lehető legtökéletesebb beállításokkal induljunk a futamokon. Szerencsére az energiahatékonysági verseny napjára az időjárás is kedvezőbbre fordult, így saját elvárásainkat is felülmúlva sikerült javítanunk a tavalyi világcsúcsunkon és sorozatban harmadszor is megnyernünk a kategóriát” – nyilatkozott. A csapatvezető kiemelte: jó viszonyt ápolnak a többi csapat tagjaival, akik gratuláltak nekik a fantasztikus eredményhez, és az autó technikai megoldásairól érdeklődtek, hogy ők is tovább tudjanak fejlődni. „Számunkra is mindig van mit fejleszteni a járművünkön, így a jövőben is azon dolgozunk, hogy növeljük a hatékonyságot, és további sikereket érjünk el” – jegyezte meg.

Für Balázs megköszönte a Széchenyi István Egyetem, az intézmény Járműipari Kutatóközpontja, a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség és a szponzorok támogatását. „Köszönet illeti a csapat minden tagját is, hiszen elsősorban az ő érdemük a siker, nélkülük ez az eredmény nem születhetett volna meg” – tette hozzá.

Dr. Szauter Ferenc, a Széchenyi-egyetem Járműipari Kutatóközpontjának igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a sorozatban harmadszor, folyamatosan javuló eredménnyel elért fölényes győzelem a tudatos kutatás-fejlesztési munkának, valamint a hallgatók és a mentorok szoros együttműködésének köszönhető. „Az újabb két első helyezés azt is mutatja, hogy intézményünk tehetséggondozási tevékenysége világszínvonalú: e téren nemcsak felvesszük a versenyt a legnevesebb egyetemekkel, hanem meg is előzzük őket” – fogalmazott.