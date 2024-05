A multikkal nem tudnak versenyezni

Bakonyi Péter 30 éve üzemelteti a Pe-Zso Mini ABC-t Nyúlon. Hajnali öttől este nyolcig nyitva tartanak. Sok a kiadásuk: hűtősorukat hét éve 30 millió forintért kellett kicserélniük.

– Nyugat-Európában önálló boltok alig léteznek: öt falura jut egy nagy bevásárlóközpont, oda autózik el minden környékbeli – kezdte a helyzet elemzését Bakonyi Péter. – A multik adómentességével, és azzal, hogy a termelőktől nagy mennyiségben nyomott áron vesznek át árut, illetve a saját márkás termékekkel nem tudunk versenyezni – mondta. – A gyártó cégek a multiknál elszenvedett veszteségeiket gyakran az önálló boltokon próbálják behajtani, így sokkal drágábban kapunk termékeket. Ezt a vevőinknek azzal tudjuk ellensúlyozni, hogy minőségi termékeket nyújtunk: a multis fagyasztott pékáru kevésbé jó minőségű, míg nekünk a Bedő Pékség szállít sokkal ízletesebbeket. Rugalmasabb a nyitvatartásunk. Egy nagy élelmiszerboltban fél óra, nálunk öt perc a bevásárlás. A kisboltok emberigényesek, míg a multikat úgy alakították ki, hogy minél kevesebb dolgozóra legyen szükség. Önjáró kasszáik vannak, automata kenyérszeletelők. Nálunk az eladók szeletelik a párizsit, a légkör családias. Jó, hogy vannak még, akik ezt keresik, és meg is tudják fizetni – összegzett a nyúli kisbolt tulajdonosa.

A nyúli Pe-Zso minibolt sok eladóval és hosszú nyitvatartással küzd a multik térnyerése ellen. Felvételünkön: Horváth György vásárló nézeget.

Fotó: Csapó Balázs

Felpörgette az élelmiszer-eladás a kisboltok forgalmát Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi forgalom 5,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, derült ki a KSH friss jelentéséből.

Az utcai árusokkal is küzdenek a kisboltok

Győrasszonyfa azon települések közé tartozik, ahol évtizedek óta működik kisbolt, és a közelben nem található nagykereskedelmi hálózat üzlete. Ám a helyzet nem könnyű. Valiczkó Mihály polgármester egy másik gondra mutat rá.

– Küszködnek a kisboltok, pedig már házhoz szállítást is vállalnak – kezdte ismertetését a faluvezető. – Nagy segítséget jelentett a túléléshez a kisboltoknak a kormánytámogatás, amellyel a forgalom csökkenését lehetett ellensúlyozni. Viszont nem ártana, ha az utcai árusokat is rendszabályoznák, ugyanis nagy forgalmat visznek el, miközben rájuk kevesebb teher hárul. Egy falusi kisboltnak sok feltételnek kell megfelelnie: pénztárgépet használnak, mosdót tartanak fenn, higiéniai előírások... Eközben a települést furgonnal járják a pékárusok, a húst kínálók, a fagyasztott termékkel házalók, elfoglalják az utakat a parkolásukkal. Hallottam már olyat is, hogy a törzsvevőknek nem mindent ütnek be a gépbe, így kevesebb forgalom után kell adózniuk, és kevesebb higiéniai előírást betartaniuk.

Szinte családtag a vevő

A romándi Napsugár ABC reggel 6-tól este 9-ig nyitva tart, hétfőtől vasárnapig. Sőt, Nagy Marianna üzletvezető egyetlen alkalmazottjával nemzeti ünnepen is kinyit néhány órára. A túlélés egyik titka lehet, hogy mindent tartanak az élelmiszertől a vegyi áruig, de kis lottózó és dohánybolt is tartozik az üzlethez.

– Az online kereskedelem térnyerésével, a multik terjeszkedésével nem tudunk mit tenni. A környéken is sok kisbolt bezárt. Miért tudtunk mi talpon maradni? Sok az áru, hosszú ideig vagyunk nyitva, kedvesek vagyunk mindenkihez, nálunk családtag a vevő – nyilatkozta Nagy Marianna.

A hegykői kisboltban Péntek Roland vásárolt éppen ottjártunkor.

Fotó: Máthé Daniella

Kis árréssel dolgoznak

Csete Viktória és párja, Varga Jenő eredetileg zöldség-gyümölcs kereskedést üzemeltetett Hegykőn, de mára szélesítették a profilt, hogy fenn tudjanak maradni.

– Bővítenünk kellett a kínálatot, és a nyitvatartást is a vevői igényekhez igazítjuk, májustól reggel öttől este tízig tartunk nyitva. Vegyeskereskedésünkben azok az alapvető dolgok kaphatók, amikre szükség van egy háztartásban: a zöldség és gyümölcs mellett száraz- és vegyi áru, mirelit, fóliázott felvágottak, pék- és tejtermékek – sorolta Csete Viktória.

Három éve jó helyen nyitották meg a hegykői üzletet.

– Nem panaszkodunk, megtaláltuk a számításunkat. Itt mindig sok a turista, és a helyiek is megkedveltek bennünket. Ugyanakkor az első boltunkat Balfon tavaly májusban be kellett zárni – mondta. – A kisboltok árakban nem tudnak versenyezni a multikkal. A nagykereskedőktől alig kapunk kedvezményt, viszonteladóként is sok esetben fogyasztói áron tudjuk beszerezni a terméket, erre minimális árrést tehetünk rá, hogy a vevők még meg tudják fizetni – tette hozzá Viktória.