A bértárgyalásról már többször írtunk a kisalfold.hu-n. Az egyeztetésbe már behívták a vállalat legfőbb döntést hozó személyét, a nemrég kinevezett igazgatóságának elnökét, Michael Breme-t. A szakszervezet az utolsó bérkövetelését tartja fent továbbra is és szóba került az esetleges sztrájkbizottság felállítása is. Álláspontjuk szerint, ha továbbra sem lesz közeledés a munkáltató felől, akkor szeretnék bevonni a németországi igazgatókat is, az IG Metal németországi szakszervezettel már felvették a kapcsolatot.