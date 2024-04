A tárcavezető több kínai cég vezetőjével egyeztetett, majd arról számolt be, hogy az infokommunikáció területén a világpiac vezetői közé tartozó Fiberhome úgy határozott, hogy Magyarországon hozza létre legnagyobb európai bázisát.

Tájékoztatása szerint a vállalat modern beruházást hoz Kisbérre, ahol optikai kábeleket fog gyártani. A projekt értéke nyolcmilliárd forint, amelyhez az állam 15 százalékos pénzügyi támogatást biztosít, ezzel hozzájárulva körülbelül 150 új munkahely létrehozásához a városban.

"Mára már a kínai vállalatok a legmodernebb és legszofisztikáltabb technológiai megoldásokat igénylő ágazatokban is a világpiac vezetői közé tartoznak" - mondta.

A Fiberhome technológiai fejlettségi színvonalát aláhúzandó pedig rámutatott, hogy a vállalat mintegy négyezer szabadalommal rendelkezik jelenleg.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy folyamatosan nő a kereslet az optikai kábelek iránt, ugyanis ilyen típusú infrastruktúrán zajlik a kommunikációs forgalom egy jelentős része, márpedig a kommunikációs igény egyre nagyobb.

"Amennyiben az optikai kábelek iránti igény tovább nő, és ha a gyártókapacitás további bővítésére lesz szükség, akkor már jelezte a vállalat, hogy további magyarországi beruházásokat fog végrehajtani" - tudatta.

"Jó hír tehát, hogy a kínai vállalatok továbbra is az első számú közép-európai beruházási célpontjukként tekintenek Magyarországra, s a folyamat, amelyben a kínai vállalatok hozzájárulnak a magyar gazdaság növekedéséhez, a jövőben is stabilnak látszik" - összegzett a miniszter.

