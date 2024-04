Az ESA Fly Your Satellite! (FYS) egy visszatérő, gyakorlatias program, amelyet az Európai Űrügynökség Oktatási Hivatala az ESA-tagállamok egyetemeivel szoros együttműködésben irányít, azzal a céllal, hogy kiegészítse az egyetemi oktatást, valamint bevonja a hallgatókat az űrágazat világába. „Nagy megtiszteltetés és büszkeség számunka, hogy első magyarországi egyetemi csapatként jutottunk be a programba. Ez bizonyítja azt is, hogy a fiatalok minőségi munkát végeznek a győri campuson. Tevékenységük egyedi és jövőbe mutató, amihez minden támogatást megkapnak egyetemünk részéről” – nyilatkozta dr. Borbély Gábor, az intézmény Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar Távközlési Tanszékének vezetője, aki maga is a csapattal utazott az ESA Kutatási és Technológiai Központjába, a hollandiai Noordwijkba.

A négynapos workshop során a hallgatók a többi nemzetközi csapattal együtt előadásokat hallgathattak meg üzleti tervezésről és prezentációs technikákról. Bejutottak az ESA VIP központjába, illetve az ESA EXPO-ra is, ahol űrutazással kapcsolatos relikviákkal ismerkedhettek meg, mint a nemzetközi űrállomás (ISS) Columbus laborjának 1:1 méretarányú makettje, kipróbálhatták a Szojuz űrkabin szimulátorát, átsétálhattak az ISS Zvezda modulján. Láthattak valódi Hold-kőzetet, amely az Apollo-17 missziójával érkezett a Földre, illetve a Hubble távcső szervizelésekor kicserélt és a világűrben súlyosan megsérült napelem tábláját is megtekinthették.

„A program szakmai részében be kellett mutatnunk SZESAT-1-es műholdunk jelenlegi stádiumát, valamint terveinket is. A többi csapat prezentációiból sok ötletet sikerült merítenünk, melyeket a műszaki megoldások kialakítása mellett a csapat szervezésében is tudunk majd hasznosítani” – fogalmazott Nagy Zoltán, a SZESAT Interdiszciplináris Szakkollégium műholdépítési szekciójának vezetője.

A témával hamarosan Győrben is találkozhatunk, hiszen a Széchenyi-egyetemen hagyományosan megrendezett májusi Távközlési Világnap idei témája szintén a világűr lesz.