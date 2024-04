A tárcavezető előadásában elmondta: 2023-ban a kiskereskedelmi forgalom több mint nyolc százalékkal esett vissza, és a turizmus sem mutatott jelentős, kirobbanó formát, ám idén februárban már mindegyik emelkedett. Kiemelte azt is, hogy a vállalatok szerint a legnagyobb mértékben az alapanyagárak, és az energiaárak hátráltathatják a beruházásokat 2024-ben.

– A beruházási aktivitást legjelentősebb mértékben hátráltató tényezőket a kormány számos támogatási programmal és szabályozói eszközzel kezeli. A cél a versenyképes exportkapacitások növelése, aminek a megvalósítását beruházási és hitelezési ösztönzőkön keresztül lehet elérni –fogalmazott Nagy Márton.

Hozzátette: 2024 február végéig hazánkban közel kétezer család igényelte a CSOK Pluszt, az összeg igénylés mintegy ötven milliárd forintot tett ki.

A fórumon Pintér-Péntek Imre, a vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke prezentációjában beszélt azokról a kitörési pontokról, amelyek biztosíthatják a jövőt régiónk gazdaságának.

– Ezek közé tartozik a járműipar, a logisztika, a turizmus, valamint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar. A kamara részéről fontos kapcsolat az egyetem, és a járműipari cégek is. Logisztika szempontjából nem az M1-es autópálya sávbővítése a jó megoldás, inkább az, hogy ha megépítenénk az M8-as autópályát. Ráadásul a kettőt minél több helyen össze is kötnénk. A közút mellett fontos a vasút is, leginkább hogy Sopron és Győr között kiépüljön még egy vágány. Ezek mellett pedig engedhetetlen a turizmus fellendítése –fogalmazott.

Az elnök szerint a kis és középvállalkozásoknál nagyon fontos kérdés a generációváltás. A megoldás az lenne, hogy ha létrehoznának egy tanácsadói hálózatot, amit a kamara működtetne, és fejlesztési tervekkel segítené a vállalkozásokat.

– A régiónak Béccsel, Pozsonnyal és Graz-al kell versenyeznie. A világ változik, érkezik a mesterséges intelligencia, a robotok, de úgy gondolom, ezek emberek nélkül nem fognak működni. Magasan képzett munkaerőre van szükség –tette hozzá Pintér-Péntek Imre.

Az eseményen Kisgergely Kornél, az EXIM Magyarország vezérigazgatója hangsúlyozta: az EXIM a magyar gazdaságfejlesztési intézményrendszer kulcsfontosságú szereplője, elérhető náluk az exportfinanszírozási termékek széles palettája.

– Bank és biztosító is vagyunk. Pénz finanszírozást, banki garanciákat nyújtunk, de mellette a külföldi kockázatú finanszírozás és biztosítás is szolgáltatásunk része. Az exportfinanszírozáson keresztül értéket teremtünk az egész világon, Egyiptomtól Ghánán keresztül az Egyesült Államokig, a Közel-Kelettől egészen Kínáig. Az elmúlt harminc év alatt közel tízezer vállalkozást juttattunk finanszírozáshoz, és több mint 150 országba sikerült eljuttatni magyar exportőröket –mondta el a vezérigazgató.

Az előadások sorát Nyisztor Péter, az MBH Bank ügyvezető igazgatójának prezentációja zárta. A bank hazánkban több mintegy négyszáz fiókkal rendelkezik, a 13 ezer közép és nagyvállalati ügyfelük mellett több mint harmincezer agrárügyféllel és négyezer önkormányzati partnerrel is rendelkeznek.

– Kiemelten kezeljük a vállalati-intézmény ügyfélkörünket a lakossági ügyfelek magas minőségű kiszolgálása mellett. Számos szegmensben rendelkezünk erős piaci pozícióval, többek között a mikro-, kis-, közép és nagyvállalatú, illetve önkormányzati hitelezésben a lízingpiacon, az agrár és élelmiszeripari üzletágban –fogalmazott.

Az igazgató szerint az elmúlt három-négy hónapban a számok szerint sikerágazat volt az idegenforgalom, az eltöltött vendégéjszakák száma országosan 19 százalékkal nőtt. Ez is a gazdaság élénkülését mutatja.

Hozzátette: ne felejtsük el, a bank nem csak egy finanszírozó intézmény, hanem egy olyan pénzintézet, ami információkat oszt meg a gazdaság más szereplőivel. A vállalkozóknak ma sokkal nagyobb tudása és ismerete van, minden támogatást megpróbálunk megadni számukra, hogy a megfelelő üzleti döntést hozhassák meg.

A fórum online kerekasztal beszélgetéssel, és előadásokkal pénteken folytatódik majd a résztvevők számára, amelynek témája a versenyképesség, és az innováció lesz.

Az eseményről szombati lapszámunkban részletesen is beszámolunk.