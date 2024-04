– Egy szakma megszerzése jellemzően 2 évig tart, de indítunk egyéves intenzív képzéseket is, valamint lehetőség van az előzetesen megszerzett tudás, a szakmai tapasztalat beszámítására is, így az oktatás ideje tovább rövidülhet. Jelenleg a Győri SZC iskoláiban több mint 1500 felnőtt tanul. Felső korhatár nincs, 16 év felett bárki bekapcsolódhat a képzésekbe. A résztvevők nagy része 18 és 50 év közötti, a legidősebb tanulónk most 72 éves és szakácsnak tanul – osztotta meg lapunkkal a Győri Szakképzési Centrum kancellárja, Gede Eszter.

Cukrászokból nincs hiány

A Győri Szakképzési Centrum kancellárja elmondta: évek óta a vendéglátós irány a legnépszerűbb, cukrásznak jelenleg is több mint 200-an tanulnak. Nagy az érdeklődés a szakács-, a sportedzőszakma iránt is, de a logisztika, a kereskedelem területére is sok jelentkező van. A fiatalok szívesen választják az informatikai és a technológiai változásokra reagáló új szakmákat, ilyen például az ipari informatikai technikus, a szoftverfejlesztő és -tesztelő vagy az alternatív járműhajtási technikus. A felnőttek körében olyan kétkezi szakmák is rendkívül népszerűek, amelyeket a 8. osztályosok még kevesebben választanak, mint például az építő- és faipar.

– Örök kedvenc a vállalkozási mérlegképes könyvelő, a lakberendező- és a személy- és vagyonőrképzés, de az országban elsőként végeznek nálunk exportkoordinátorok is. A szakmatanulást és -képzést megkezdők körülbelül ötöde morzsolódik le, emögött gyakran munkahely- vagy lakhelyváltás, illetve családi okok állnak. Aki viszont eljut a vizsgáig, szinte kivétel nélkül sikeresen teljesíti is azt – mondta el lapunknak Gede Eszter.

A felnőttek körében népszerűek a kétkezi szakmák is – mondta el Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum kancellárja. Fotó: Rákóczy Ádám

Gyakorlatorientált oktatás

A szakképzésben az egyik legfontosabb elvárás a gyakorlat- orientáltság, ezért a Győri Szakképzési Centrumban az oktatás jellemzően személyes jelenléttel zajlik. Az időbeosztásban rugalmasan alkalmazkodnak a jelentkezők igényeihez. Az órákat délután, esetenként hétvégén tartják, de a felnőtteknél nagy szerepe van az önálló tanulásnak is, amelyhez számos digitális tananyag áll rendelkezésükre.

– Szakmai és képzési kínálatunk – igazodva a mindenkori igényekhez – folyamatosan frissül, érdemes a Győri Szakképzési Centrum és valamennyi intézményünk honlapján figyelemmel kísérni a meghirdetett szakmákat, szakképesítéseket és a jelentkezés feltételeiről, módjáról szóló tájékoztatókat – hívta fel a figyelmet a kancellár.

Online jobb tanulni

– Két éve szűnt meg az OKJ (Országos Képzési Jegyzék), mi tavaly vezettük be új szakképesítéseinket – osztotta meg lapunkkal Varga László, a soproni VLS Oktatási Központ oktatásvezetője.

Képzéseinket minden esetben a piaci igényeknek megfelelően indítjuk – mondta Varga László oktatásvezető. Fotó: Máthé Daniella

– A felnőttképzésben a szakképesítéseket és a részszakmákat taníthatjuk, amelyek közül már több képzésünk és vizsgánk is sikerrel zárult idén, 4–4,85-ös vizsgaátlag között teljesítettek hallgatóink. Az elmúlt évek gyakorlatához képest változás, hogy az elméleti képzéseket élő online oktatásban tarthatjuk, amelynek egyik nagy előnye, hogy a csoporttagok számára visszanézhetők és a tanulók hozzáférnek minden anyaghoz. Emiatt azt gondolom, hogy sikeresebb, mint a személyes oktatás, hiszen az csak egyszer látható-hallható. A résztvevők akár mobiltelefonról is beléphetnek a rendszerbe, és minden előnyét kihasználhatják az online képzésnek – tette hozzá.

– A gyakorlat elvégzésére is többféle lehetőségük van tanulóinknak. Van, aki a gyakorlati időt a saját munkahelyén vagy az általa választott helyen tölti, de iskolánk is biztosít lehetőséget – mondta az oktatásvezető.

– Az, hogy éppen melyik szakma a legnépszerűbb nagyon nehéz megítélni, hiszen folyamatosan változik a világ, így mindig a piaci igényeknek megfelelően alakítjuk ki a szakképesítéseinket. Az egészségügyi, szociális, vendéglátóipari vagy a műszaki képzések mindig keresettek, a szépészeti oktatások közül a sminkes- és szempillaépítő-, valamint a manikűrös- és körömdizájner-tanfolyamaink a legnépszerűbbek, azonban kutyakozmetikusnak is egyre többen tanulnak – foglalta össze a szakember.