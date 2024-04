Milyen dimenziókról beszélhetünk a PPE elektromos hajtások gyártása esetén?

Benke Csaba Imre: A PPE hajtások gyártásához három új gyártósort telepítettünk; a státor gyártósora 28, a váltókomponensek gyártása 15, míg a hajtásösszeszerelés több mint 190 lépésből áll.

Benke Csaba Imre Fotó: Jakab Réka/Audi Hungaria

Hány munkatárs vesz részt a gyártásban és hány elektromos hajtást gyártának?

Benke Csaba Imre: Összesen mintegy 700 munkatárs vesz részt a PPE-hajtások gyártásában. Három műszakos munkarendben napi 2 000 motor gyártását tudjuk elvégezni. A győri elektromos hajtásokat az Audi és Porsche PPE-platformra épülő modelljei számára készítjük.

Milyen tapasztalatokkal rendelkezik az Audi Hungaria az elektromos hajtások gyártását illetően?

Benke Csaba Imre: Számos munkafolyamatot kellett megtanulnunk az új gyártóállomásokon, melyhez a munkatársaknak mintegy 20 napnyi képzésre volt szüksége. Fontos azonban kiemelnem, hogy nem a nulláról indultunk, hiszen 2018 óta már több mint 500 000 elektromos motort gyártottunk Győrben. Természetesen ez a tapasztalat most nagy hasznunkra válik. Többek között azért, mert fokozatosan növeljük az elektromos hajtások esetén a gyártási mélységet. Jelenleg a státort és a váltókomponenseket is mi magunk gyártjuk, de természetesen az e-motorok összeszerelése is Győrben történik.

2000 munkatársat készítettek már fel az elektromobilitásra. Fotó: Audi Hungaria

Melyek a fő különbségek a PPE és az eddigi elektromotorok gyártása között?

Benke Csaba Imre: A PPE-hajtások esetén egy más ligában játszunk. A technológiai különbségek miatt a gyártósorok teljesen másképp néznek ki. Csak a PPE státor gyártósorán 15 automata hajlítóberendezés végzi a rézdrót háromdimenziós hajlítását, így keletkeznek az egyes „hajtűk”, amik az alakjukról kapták nevüket. Ezt követően két további berendezésen történik a hajtűk végeinek lézerhegesztése. Státoronként 140 méter rézdrótot használunk fel és 235 lézerhegesztési lépésre van szükség. Ugyan alapvetően az elektromos hajtások gyártása kevesebb csavarozási lépést igényel, mint a belső égésű motorok esetén, de a nagyobb préselési volumen miatt több robot bevetése szükséges. A jövőbeli e-motorprojekteknél az automatizálás növelése mellett célunk, a gyártási mélység további növelése. Például az Audi Q8 e-tron számára készülő elektromos hajtás esetén a váltó vásárolt alkatrész volt, míg A PPE esetén ezt az alkatrészt már mi magunk gyártjuk.

Robottechnológiát is alkalmaznak az új PPE e-motorok gyártásánál. Fotó: Audi Hungaria

A gyártótelephelyeken zajló e-transzformáció mögött emberek állnak. Mennyi időbe telt a munkavállalók felkészítése a PPE gyártására, valamint milyen képzettségi szintek szükségesek a munkatársak számára?

Benke Csaba Imre: Az első szinten viszonylag egyszerű, körülbelül két órás alapképzésen vesznek részt a sor mellett dolgozó kollégák. Az itteni tevékenység nem különbözik jelentősen a belső égésű motorok gyártásánál alkalmazott munkafolyamatoktól. A különbséget a "nagyfeszültségű érzékenyítő képzés jelenti”, amelyet minden munkatársnak el kell végeznie. Az összetettebb tevékenységekre vonatkozó tréningek egy munkanapot vesznek igénybe. A meghatározott tevékenységeket végző, úgynevezett elektronikai szakemberek több napos tréningeken vesznek részt. A legmagasabb szintet a felelős elektronikai szakember képviseli, akinek továbbképzése az alapképzettségüktől függően akár három hónapig is eltarthat. Munkaerő tekintetében elsősorban a belső égésű motorok világában már tapasztalatot szerzett munkatársakra támaszkodunk. Győrben 2022 óta mintegy 2 000 munkatársat készítettünk fel az elektromobilitásra.