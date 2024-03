A turizmus helyzete mindig fontos kérdés a régióban. Hét cseh rendszámú autóbusz parkolt a közelmúltban, hétvégén a Jedlik híd lábánál: nagyon népszerű a felújított, hosszabb nyitva tartási idővel és kedvezményes jegyekkel csábító győri termál a csehek és szlovákok között. Két napra érkezett kislányával a zsolnai kerületből, a lengyel határ mellől egy szlovák család. A csehországi Brünn két és és óra. Egy fiatal hölgy elárulta, reggel indultak, este már mennek is vissza, a fürdő mellé még egy rövid győri városnézés is belefér. A szlovákok családdal jönnek inkább, míg a csehek között több a nyugdíjas, akik kétnapos komplett turistaúton vesznek részt, délután bevásárlással, este vacsorával. Győr-Moson-Sopronban az osztrákok után a csehek és a szlovákok költik a legtöbb pénzt.

Turizmus Győr-Moson-Sopronban: a szlovákiai Ivan Moznik és neje sűrűn megfordul a régió fürdőiben, őket is megkérdeztük a miértről.

Turizmus a fürdőben: százezres nagyságrendben vásárolnak náluk belépőjegyet

- A cseh és a szlovák turisták nélkül a mi szegmensünk komoly bajban lenne – szögezte le Kovacsics Imre, a győri Rába Quelle Vízi Élménypark és Gyógyfürdő vezérigazgatója. Sarkos állítását számok igazolják: a külföldi vendégek százezres nagyságrendben vásárolnak náluk belépőjegyet, ráadásul rájuk nemcsak szezonálisan, hanem egész évben lehet számítani. Nemzeti ünnepeiken a győri fürdő aznapi vendégkörét döntő részt ők teszik ki, de a forint-euró árfolyamingadozás is lekövethető a vendégszámoknál. Amikor erősebb az euró, az nemcsak a vásárlási kedvet hozza meg a határ szlovák oldalán, hanem sokan fürdőzéssel is összekötik a kiruccanást.

- Annak, hogy a győri gyógyfürdőt – ezt bátran ki lehet mondani – nagyon szeretik a külföldi vendégek, több oka van, ezt a belső felméréseinkből tudjuk. A gyógyvíz mellett a szolgáltatásaink közül a japán stílusú szaunavilágot tartják egyedülállónak, és valóban az is. A mi szakmánkban ismert tény, hogy ha bármelyikünk pihenni, lazítani szeretne egy fürdőben, akkor általában elmegy más városba, mert ez így már program; illetve időben és térben is eltávolodik a mindennapjaitól. Visszatérve a szlovák és a cseh turistákra vonatkozó kérdésre: fordítva is kijön a »matek«, vagyis a magyar turisták ugyanúgy sokat jelentenek a határhoz közeli szlovák, osztrák fürdőknek – ha megkérdeznék egy szlovák kollégámat, jó eséllyel ezt válaszolná” – mondta Kovacsics Imre.

Egy hétvégén 200-300 eurót költenek

- Legalább havonta egyszer-kétszer ellátogatunk feleségemmel Győr-Moson-Sopronba, elsősorban Mosonmagyaróvárra, olykor Lipótra, egy-egy hétvégén 200-300 eurót költünk. - felelte a Kisalföld érdeklődésére a szlovákiai Nyitrán élő Ivan Moznik. Hozzátette, hogy más magyarországi fürdőket is előszeretettel látogatnak, legutóbb Egerszalók, Demjén és Miskolctapolca vízében pihenték ki a fáradalmakat. Mint érdeklődésünkre elárulták, azért jönnek a régióba, mert imádják a wellnesst, a hazai termálvizet, szívesen kempingeznek és lelkes motorosok. Szerintük Magyarországon jobbak feltételek a motorozáshoz, mint Szlovákiában. Viszont célirányosan érkeznek, a termál mellett sem bevásárlóközpontba, sem máshová, mondjuk fogászhoz, nem mennek el.

Számokban a csehek és szlovákok pénze

A cseh vendégek száma 2022 első félévében több mint tízszeresére, míg a vendégéjszakák száma közel tízszeresére nőtt 2021 első félévéhez képest, a vendégéjszakák számát tekintve Csehország Magyarország második legfontosabb küldőpiaca. A csehek átlagos tartózkodási ideje 3,2 éjszaka volt tavaly, a szlovákoké 4,1. A KSH adatai szerint 2022 első félévében Prága mellett Csehország délkeleti és középső régiójából érkeztek Magyarországra a legtöbben. A cseh vendégek által leglátogatottabb magyar városok a főváros mellett a fürdővárosok voltak, köztük Mosonmagyaróvár. A magyarországi külföldi vendégforgalom 8,5%-a, míg az összes külföldi vendégéjszak 8,1%-a volt 2021-ben a csehekhez köthető. Győr-Moson-Sopronban a tavalyi év első háromnegyed évében a csehek 110 ezer vendégéjszakával a második helyen állnak a nemzetek között, alig egy ezressel elmaradva a németektől. A kereskedelmi szálláshelyeken ugyanannyi, 94 ezer éjszakát töltöttek el. A vendégek száma is a második a németek mögött, 41 ezerrel.

A szlovákok is előkelő helyen állnak, 16 ezer vendéggel az ötödik helyen. A turisztikai térségek közül a Csehországból érkezők körében a harmadik legnépszerűbb a Győr‒Pannonhalma turisztikai térség volt az országban. Egy cseh vendég egy napra jutó átlagos költése 30600 forint volt. A szlovákok jóval kevesebbet, 13 200 forintot költenek, ami logikus, hiszen jóval közelebbről érkeznek, akár pár órás kiruccanás is belefér. A Csehországból érkezők közül a legtöbben szállodában szálltak meg (69%), magán- és egyéb szálláshelyen a csehek 17 százaléka pihent 2022. január-június között. A hazánkba érkező csehek Prága mellett Csehország délkeleti és középső régiójából érkeztek a legtöbben Magyarországra, korcsoportos bontás szerint pedig a 35-54 évesek, ill. az 55 év felettiek egyaránt 36%-ot tettek ki, míg a 19-34 évesek aránya 17% körüli volt. 2022-ben a Sopronban érkező külföldi vendégek 53%-a Ausztriából érkezett, őket követték a németek (13%), majd a csehek (5%) és a szlovákok (5%) (forrás: igyutazunk.hu )

A csehek fürdeni jönnek Mosonmagyaróvárra

A cseheket Mosonmagyaróvárra a fürdőkultúra vonzza, körükben néhány éve egyre népszerűbb a Lajta-parti város – tudtuk meg Husz Szilviától, a mosonmagyaróvári termálfürdő értékesítési vezetőjétől. A mosonmagyaróvári termálfürdőbe a vendégek jelentős többsége Csehországból érkezik. Husz Szilvia elmondta: negyven cseh irodával tartják a kapcsolatot, ahonnan buszos kirándulásokat szerveznek. Sokan visszajárók, akár három hetente is ide jönnek. – A cseh vendégek esetében főként az ötven pluszos korosztály talált ránk, de érkeznek gyermekes családok is, ők inkább hét végére. A szlovák vendégeink is inkább hét végén jönnek. Egyértelműen a fürdő a vonzó, ha csomagot vesznek, akkor a masszázst is igénylik. Szintén változás, hogy mára már nemcsak a fürdő közelében lévő Aquasol Resortban, az Aqua Hotel Termalban és a Thermal Hotelben szállnak meg a cseh vendégek, hanem a többi mosonmagyaróvári szállodában is – tette hozzá Husz Szilvia. Még elmondta: március 14-én készülnek a prágai turisztikai kiállításra, majd áprilisban Pozsonyban és Bécsben is népszerűsítik a mosonmagyaróvári fürdőt.