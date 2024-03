Nemrégiben veséztük ki a Kisalföldben a termőföldek értékelésének online programjának hazai kifejlesztője és alkalmazója, a győri Agrotax adatai alapján, hogy 2023-ban milyen áron keltek el a szántók az országban, a legértékesebb termőföldek. Nézzük most, hogy régiónkban mennyiért vették meg a kifüggesztett adatok alapján a gyepet, az erdőket, a szülőt és a gyümölcsöst.

Összefoglalva: Győr-Moson-Sopronban a gyep átlagára hektáronként 1.821.458 forint volt, Komárom-Esztergomban 2.085.359 forint. gyepek átlagos értékesített mérete 0.98 hektár volt. A legmagasabb átlagárak a közép-Magyarországi régióban voltak, de Észak-Dunántúl is jól szerepelt, Komárom-Esztergom a harmadik pest és Tolna után. Az erdőket tekintve Győr-Moson-Sopron drága a maga 1.510.966 forintos hektáronkénti árával, Komárom-esztergom a középmezőny 1.288.845 forintos hektárokkal. Az értékesített erdők átlagos mérete 1,73 hektár volt tavaly. A gyömülcsösök átlagára a közép-Dunántúlon magas. Komárom-Esztergomban hétmillió forint feleltt volt hektáronként, Győr-Moson-Sopronban 3.200.000 forint felett, ez útóbbi középár az országban. A szőlők esetében ugyancsak régiónk árai a legmagasabbak közé tartoznak: Győr-Moson-Sopronban hektáronként 5.600.000 forint feeltt, Komárom-Esztergomban 7.600.000 forint felett. Ezek az értékek jóval magasabbak, mint a z ország Dunától keletre fekvő területein.

Az alacsonyabb minőségű és árfekvésű földek lehúzták a piaci átlagárakat

Nézzük most a részleteket: megtört a földpiac korábbi emelkedő trendje, 2023-ban a kifüggesztéssel eladott földterületek hektáronkénti átlagára 2,172 millió forint volt, közölte az Agrotax Kft. A társaság által készített 2023-as földpiaci elemzés szerint ezzel a termőföldek átlagára az előző évi szint közelében maradt (2022: 2,186 M Ft/hektár), és nem érvényesült a több mint egy évtizede tartó évi 10 százalékos drágulási trend. Ugyanakkor a földpiaci forgalom visszatért a 2021-es szintre a 2022-es visszaesés után. Nem változott a régiók sorrendje sem, továbbra is a legmagasabb átlagár Közép-Magyarországon (2,6 M Ft/ha), míg a legalacsonyabb átlagár Észak-Magyarországon (1,733 M Ft/ha) alakult ki. A szántók átlagára kismértékben, 3,8 százalékkal 2,419 millió forintos hektáronkénti árra emelkedett. Az Agrotax szakemberei szerint ennek ellenére jelenleg nem látható olyan ok, amely miatt a korábbi emelkedő trend megtörése tartós lenne.

A termőföldértékelés online programjának hazai kifejlesztője és alkalmazója az Agrotax Kft. 2016 óta készíti és adja ki éves országos termőföldpiaci körképét, az Agrotax® Iránytűt. A cég országos adatbázisa – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) részére bejelentett és ajánlásainak figyelembevételével kialakított, jogtiszta környezetben – a jegyzői közzétételeken alapuló piaci termőföld forgalom folyamatos monitorozásával készül.

A 2023-as év elemzését 20 789 db (29 127 hektár) szántó, gyep, erdő, szőlő, gyümölcsös művelési ágba sorolt termőföld adásvételi árai alapján végezték. A figyelembe vett termőföldek közel kétharmada (19 ezer hektár, 13 725 db kifüggesztés) szántó volt. A második legnagyobb értékesített terület 6 707 hektár és 3 873 tranzakció számmal az erdő, ami az összes vizsgált adásvétel 18,6 százalékát adta. Ezt követte 12,3 százalékkal a gyep (rét és legelő), valamint 1,7 százalékkal a gyümölcsös és 0,7 százalékkal a szőlő.

Országos termőföld átlagárak

A termőföld átlagára a 2 millió forintos lélektani határértéket még 2022-ben (2,186 M Ft/ha) átlépte. Az évi 10 százalék körüli átlagos áremelkedés több mint tíz évig jellemezte a hazai termőföldpiacot, ám 2023-ban ez a lendület megtört és a termőföld hektáronkénti átlagára az előző évi szinten maradt, és 2,172 millió forint volt.

A régiók árainak szórása továbbra is széles skálán mozog. A legdrágábban továbbra is Közép-Magyarországon (2,6 M Ft /ha) lehet termőföldet venni, ami kicsit maradt el a tavalyi átlagárhoz képest (2022: 2,8 M Ft/ha). Az alföldi régiókban 2,5 millió forint a hektáronkénti átlagár. Észak-Magyarország 1,733 millió forint a hektáronkénti átlagár, amely a legalacsonyabb országos érték, ami kissé magasabb az előző évinél (2022: 1,683 M Ft/ha). Kétmillió forint alatti átlagár alakult ki Nyugat-Dunántúlon is (1,876 M Ft/ha).

A termőföldpiaci forgalom tavaly ismét élénkült és a 2022-es erőteljes visszaesés (2022: 22 943 ha, 27 % esés 2021-hez képest) után tavaly ledolgozta az előző csökkenést. A 2023-as elemzésbe bevont értékesített terület összesen 29 127 hektár volt, ami 26 százalékos növekedés, és ezzel a 2021-es szinthez visszatért a piaci forgalom.

„Egy kicsit meglepő volt, hogy a termőföld átlagára tavaly stagnált, hiszen az előző évtized dinamikája, illetve az erős kereslet miatt nem erre lehetett számítani. Azonban, ha a részleteket megvizsgáljuk, akkor egyértelművé válik, hogy 2023 egy olyan év volt, amikor a korábbiaknál nagyobb mértékben jelentek meg kisebb és alacsonyabb minőségű és emiatt alacsonyabban árazott földek a piacon. A

legkelendőbb művelési ágban, a szántóföldnél megmaradt az emelkedés, csak kisebb mértékben, hiszen a nagyon vegyes minőségű földek árai visszarántották az átlagárakat. Ugyanakkor jó hír, hogy a földpiaci forgalom élénkült. Jelenleg középtávon nem látunk olyan tényezőket, amelyek a dinamikus emelkedő trendet veszélyeztetnék.”- nyilatkozta Sáhó László, az Agrotax Kft. ügyvezetője.

Kevés az eladó gyep, magas árak

A gyep esetében a kis tranzakciószám, illetve egyes régiók kirívóan magas árazása miatt a statisztikakészítéshez nem elégséges, illetve a piaci viszonyoktól jelentősen eltérő tranzakcióktól megtisztított adatbázis alapján készült az elemzés. Ennek alapján 2023-ban az országos átlagár 1,653 M Ft /ha volt. A Közép-Magyarországi régió mögött a legmagasabb átlagár Közép-Dunántúlon (1,98 M Ft/ha) alakult ki, míg a legalacsonyabb, 1,403 M Ft/ha Észak-Magyarországon.

Erdők: másfél millió forint felett hektáronként

Tavaly 1,307 millió forint volt az erdő hektáronkénti átlagára, ami 5,8 százalékos emelkedés az előző évhez képest (2022: 1,235 M Ft/ha). A Dél-Alföld régióban az átlagár közelített a másfél millió forintos szinthez (1,492 M Ft/ha). A legalacsonyabb átlagos ár (1,101 M Ft/ha) Észak-Magyarország régióra alakult ki. A többi régiót hasonlóan az előző évhez 1 millió forint feletti átlagár jellemezte.

Kelendő gyümölcsös

Az országos átlagár 3,976 millió forint volt hektáronként, ami hasonló a 2022-es átlagárhoz (3,965 M Ft/ha). A legdrágább régió Közép-Magyarország volt (7,584 M Ft/ha), de tavaly itt mindössze 33 kifüggesztés volt. Hasonlóan magas átlagár alakult ki a Közép-Dunántúlon is (7,376 M Ft/ha), szintén nagyon alacsony tranzakcióval (9 db). A legalacsonyabb, 3 millió forint alatti átlagáron a Dél-Alföldön (2,835 M Ft/ha) keltek el gyümölcsösök.

Szőlőnél alacsony tranzakciószám, drága a régió

2023-ban a szőlők hektáronkénti átlagára 3,668 millió forint volt. Regionális bontásban a legmagasabb hektáronkénti átlagár a Közép-Dunántúlon (7,623 M Ft/ha) volt 21 tranzakció adatai alapján. Hasonlóan alacsony értékesítési szám mellett (16 db) 5 millió forint feletti átlagár alakult ki a Nyugat-Dunántúlon (5,65 M Ft/ha). A legalacsonyabb regionális átlagár az Észak-Alföldön volt (2,12 M Ft/ha, 6 db adásvétel). A szőlők piacára gyakran jellemző az alacsony tranzakciószám.