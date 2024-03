Az álláskeresési státuszt és szokásokat vizsgálta 1500 fő megkérdezésével felmérésében a profession.hu. Győr-Moson-Sopronban a 2023 januárjától 2024 februárjáig terjedő időszakban a 18–65 éves korú lakosság 60 százaléka nem keresett állást, míg 32 százalékuk passzívan, 8 pedig aktívan tette ezt. A munkahelyváltás hosszú folyamat, a döntés átlagosan 11–12 hónapot vesz igénybe, és további 10–11 hónapig tart, mire az új állás megtalálása is megtörténik.

Fontos időben elkezdeni az információgyűjtést és a lehetőségek feltárását. A profession.hu kutatása szerint az álláskeresők túlnyomó többsége számára nehéz a vágyott munkahely megtalálása. Átlagosan 3–4 hónapra van szükségük az álláskereséstől a munkakezdésig, ezért hatékony lehet párhuzamosan több pozícióra jelentkezni. Ugyanakkor sok jelentkező nem kap visszajelzést a pályázataira, ezért fontos korán elkezdeni a keresést és a felkészülést.

Csete Martin szerint nagy előny egy álláspályázatnál, ha az önéletrajzunk hiteles és kiemeli az előnynek számító elemeket.

Csete Martin, a Széchenyi István Egyetem hallgatója a tanulmányai mellett keresett gyakornoki munkát mérnöki területen. Elsősorban az Audiba szeretett volna menni a tanulmányai miatt, illetve fontos volt számára, hogy a jövendőbeli munkahelye rugalmas legyen a beosztásával kapcsolatban. Tapasztalatait megosztotta lapunkkal.

– Az ipari mérnökségen pályáztam meg gyakornoki pozíciót, de sor melletti mérnöki munkára is leadtam a jelentkezésemet. Az utóbbira nem kaptam visszajelzést, míg a másikra egy hónapon belül megkerestek. Szerencsére nem voltak negatív tapasztalataim az álláskeresés során – kezdett történetébe Martin.

– Az önéletrajzomban kiemeltem az előző iskolai végzettségeimet, a gyakorlati tapasztalataimat, a nyelvtudásomat és a jogosítványomat is. Ezek ugyanis előnynek számítanak a felvételinél. A cég oldalán meghirdetett állásokra adtam le a pályázatomat, de készítettem Profession- és LinkedIn-profilt is, hogy több hivatkozásom legyen. Ezzel is növeltem az esélyeimet. Szerintem a hivatalos fénykép beillesztése is az előnyömre vált, elvégre fontos, hogy lássa a munkáltató, kit fog alkalmazni – foglalta össze tapasztalatait az egyetem hallgatója.

Sikeres volt számára az álláskeresés, Martin már a kiválasztott cég munkatársa abban a munkakörben, amelyet szeretett volna elérni.

A profession.hu friss kutatása rámutatott, hogy

az álláskeresők több mint felének már megszűnt a munkaviszonya, amikor elkezdett új lehetőség után nézni;

16 százalékuknak még volt állása, de váltani szeretett volna.

A felmérés általánosságban megállapítja, hogy minimálisan csökkent az aktív álláskeresők aránya egy év alatt a hazai munkaerőpiacon. Minden második dolgozó elégedett jelenlegi helyével, vagy legalábbis nem gondolkodik a váltáson.