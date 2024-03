– Idén a fűszerpaprika nagyon népszerű a termelők körében. Különböző fajtákat küldtek már be őrölt, édes változatban. Emellett sok homoktövises termék is érkezett, illetve lekvár, szörp, méz is széles kínálatban kerül a zsűri asztalára. A fürjtojás minden évben izgalmas élmény a kóstolóknak, de nagyon várjuk a különleges sajtokat is – emelte ki Buzásné Kata nyúli főszervező. Hozzátette, hogy a korábbi években a csilikészítők árasztották el őket erősebbnél erősebb szószokkal, nem csoda, hogy az idei jelentkezést is egy csiliszósszal zárták le.

– Örülünk, hogy vannak állandó résztvevőink, akik évről évre megmérettetik magukat és portékáikat. Tanácsainkra és a bírák véleményére adva formálják termékeiket, hogy még nagyobb elégedettséget szerezzenek vevőik körében. Sok az új versenyző is, akik még csak először merték elküldeni finomságaikat a vakkóstolásra – tette hozzá Buzásné Kata.

Fontosabb lesz a portéka íze és összbenyomása a külcsínnél.

A főszervező sem gondolta volna, hogy idén idő előtt le kell zárniuk a jelentkezést, ugyanis majdnem egy hónap alatt betelt a 150 férőhelyes lista. Szinte bármilyen kategóriában, bármennyi termékkel nevezhettek ezúttal is a versenyzők. – Május 20-ig, ha valaki visszamondaná vagy nem érkezne be a terméke, akkor a várólistáról fel tudunk venni néhány nevezőt, de a határ akkor is a 150 termék marad – hangsúlyozta Kata.

Öt éve 50–60 termékkel kezdték a Magyar Ízek Versenyét, tavaly már több mint 130 különlegességet kóstolhatott a zsűri, akik idén egyszerre és egy helyszínen pontoznak tavasz végén.

Amikor elindították a versenyt, a térségben, sőt, az országban sem volt ilyen vagy ehhez hasonló komplex viadal. A Magyar Ízek Versenyének sikerén felbuzdulva egyre többen szerveznek saját térségükben hasonlót. Mivel Győr-Moson-Sopronban nagy népszerűségnek örvendenek a termelői piacok, már kevesebb régióban élő gazda méretteti meg magát. Jobban meg tudják szólítani a távolabb élőket, sőt, rendszeresen vannak határon túli versenyzők is. Idén csak hazai finomságokat vártak a terítékre, viszont egy kivétel mégiscsak akad a listában, méghozzá egy cseh termelő, aki rendszeres résztvevője a programnak.

– A pontszámok mellett minden termék kap egy általános értékelő jellemzést. Az értékelés is változott: fontosabb lesz a készítmény íze és összbenyomása a külcsínnél. Továbbra is az a célunk, hogy kis- és középtermelők hazai és hazánkban forgalomba hozható portékáit népszerűsítsük, valamint elősegítsük a fiatalok szakmai érdeklődését – fogalmazott Buzásné Kata.