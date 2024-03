A "The Golden Citygate" Nemzetközi Turisztikai Filmdíjkiosztón az ügynökség az "Online" kategóriában Arany Medve, Arany Díjat kapott egy utazási riportért. A "Welcome Home - Sanctuary Mandela in Johannesburg" című videó bejegyzés egy egyedülálló turisztikai projektet mutat be egy butikhotelről a dél-afrikai Johannesburgban. A zsűrit lenyűgözte a videó érzelemdús összeállítása és a film elkészítésének módja.

A Flying Media Hungary csapata 2023-ban utazott Dél-Afrikába a film elkészítéséhez, és mintegy három hónapig dolgoztak a teljes projekten. Sven Klawunder (Flying Media Hungary Kft. ügyvezető igazgatója) irányításával a csapatnak ismét sikerült sikeresen szerepelnie a berlini filmes díjátadón.

Idén különösen figyelemre méltó volt a fiatal magyar vágó, a győri Horváth Júlia aktív részvétele.

Horváth Júlia, a Flying Media Hungary Kft. szerkesztője és videóújságírója aktívan részt vett a díjnyertes videóprojektben, és a tervezéstől a helyszíni forgatáson át a filmvágásig mindenben be tudta vetni kreatív képességeit.

"Idén különösen örülök annak, hogy fiatal szerkesztőnk, Júlia sok kreatív ötlettel vett részt a filmtervben, és ezzel sikerre vitte a filmet. Ezért még nagyobb öröm számomra, hogy átvehetem ezt a díjat, és csapatdíjnak nyilváníthatom. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy fiatal tehetségeinket aktívan bevonjuk az ilyen projektekbe, hiszen a gyakorlatban tanulunk, és mi lehetne jobb, mint közvetlenül learatni egy ilyen sikert?" - mondta Klawunder a díjátadó után.

A dél-afrikai stand is ünnepelte a sikert, amely különösen fontos Johannesburg városának és Sanctuary Mandelának. Még Phumelele Stone Sizani nagykövet is megragadta az alkalmat, hogy gratuláljon nekik.

A győri székhelyű Flying Media Hungary Kft. nyolc éve működik Magyarországon, hazai szerkesztőségében számos videóformátumot készít, és 90%-ban a turisztikai szektorban dolgozik. Két évvel ezelőtt a tulajdonos Sven Klawunder elnyerte az Arany Medvét egy magyar médiaprojektért, néhány hónapja pedig megkapta a 2023-as Aviation Media Awardot. A sikeres pillanatok után most még inkább az ilyen jellegű nemzetközi turisztikai filmes projektekre koncentrálnak.

A győri vágó, Júlia számára álommunka ez, hiszen számos országba utazik, hogy megvalósítsa kreatív ötleteit és megmutassa a világot az utazni vágyóknak. Sven Klawunder turisztikai szakértő és filmes elsősorban fiatal szerkesztőknek és médiaszakembereknek szeretne platformot kínálni kreativitásuk kiélésére.

"Kreatív fiatalokra van szükségünk, akik megtanulják és megértik, hogyan kell inspirálni az embereket, akik megtanulják és megélik a modern újságírást... csak arról számoljanak be, amit saját maguk látnak és tapasztalnak...". A győri Westgate Business Centerben működő médiaügynökség olyan magyar turisztikai projekteket is készít, mint az Ungarn TV, amit több tízezer ember követ aktívan.