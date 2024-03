Az Országgyűlés a felsőoktatási törvény tavaly decemberi módosításával úgy döntött, hogy az egyetemek előzetes hallgatói jogviszonyt létesíthetnek a technikumok 13. évfolyamos diákjaival. A Széchenyi István Egyetem ebben a félévben kísérleti jelleggel – az országban elsőként – két saját fenntartású középiskolája (a Veres és a Szent-Györgyi) mellett további hét győri (Jedlik, Pattantyús, Lukács, Hild, Pálffy, Bercsényi, Baross), két szombathelyi (Gépipari és Informatikai, Savaria), két zalaegerszegi (Csány, Ganz), két budapesti (Fáy, MAMI) egy kaposvári (Eötvös) és egy vépi (Mezőgazdasági) technikum 13. osztályos tanulóinak kínálja fel ezt a lehetőséget.

A belépés feltétele, hogy a tanuló 12. tanév végén kapott osztályzatainak átlaga legalább 4,00 legyen. (A hildesek esetében további feltétel a középiskola, a Széchenyi-egyetem és a West Hungária Bau Kft. által létrehozott duális képzésben való részvétel.) Az érdeklődők a https://felveteli.sze.hu/elozetes-hallgatoi-jogviszony honlapon jelentkezhetnek március 15-ig, ahol meg kell adniuk azt a szakot, amire szeretnének bejutni, és választaniuk kell legalább egyet az egyetem „Út a felsőoktatásba” programjának felkészítő kurzusai közül. Azoknak, akik az utóbbit sikeresen teljesítik, illetve legalább négyes átlagú középszintű érettségivel vagy egy középfokú nyelvvizsgával vagy legalább 60 százalékos emelt szintű nyelvi érettségivel rendelkeznek, valamint szakmai vizsgájuk legalább 80 százalékos lesz, az egyetem állami ösztöndíjas, 70–80 százalék közötti eredménynél pedig önköltséges helyet kínál fel szeptembertől. Sőt, az intézmény a legjobban teljesítő 30 hallgatónak kollégiumi szállást is garantál (amennyiben az illető jogosult a kollégiumi elhelyezésre, azaz ha az állandó lakhelye 30 kilométernél távolabb esik Győrtől, illetve Mosonmagyaróvártól).

„Ebben a félévben kísérleti jelleggel kezdtük el a programot, amit a tapasztalatokat felhasználva a következő tanévben – egyeztetve a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, illetve az Oktatási Hivatallal – folytatni kívánunk, szintén a 13. évfolyamosoknak meghirdetve. A megszabott követelményeket sikeresen teljesítőknek intézményünk a tanév lezárultával tényleges hallgatói jogviszony kínál fel” – hangsúlyozta dr. Kovács Zsolt, az egyetem általános és oktatási elnökhelyettese. Ez persze nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy valaki az általános felvételi eljárás során is beadja jelentkezését, sőt akár felvételt is nyerjen valahova, ebben az esetben azonban választania kell, melyik lehetőséget fogadja el.

„Az előzetes hallgatói jogviszony előnye, hogy a diák magával versenyez: biztos lehet abban, hogy ha teljesíti a feltételeket, bejut az általa kiválasztott szakra. Az általános felvételi eljárás során ezzel szemben a sikeres felvételi nagyban függ a többi jelentkező eredményétől is” – jegyezte meg az elnökhelyettes. Hozzáfűzte: minél több olyan tanulót szeretnének a programmal elérni, aki tudja, milyen területen szeretne továbbtanulni, és ezért még a középiskola ideje alatt hajlandó olyan pluszképzéseket elvégezni, amelyek segítik, hogy később az egyetemi előrehaladása biztosabb legyen. Kifejtette azt is: a tervek között szerepel, hogy a jövőben a technikumban teljesített szakmai tárgyak egy részét az egyetem kredittel ismerje el. Emellett az intézmény bizonyos tárgyakat – például a műszaki szakokon kötelező matematika 1.-et – az előzetes hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek is meghirdetne, akik le is vizsgázhatnának belőlük.

„A program hozzájárul az egyetem és a technikumok oktatási tevékenységének még szorosabb összehangolásához, és lehetővé teszi, hogy a diákok megismerjék az általunk kínált szakmai minőséget, tanítási módszereket. Ezzel mindenki nyer: a technikumok vonzóbbá válhatnak, a pluszképzések révén felkészültebb fiatalok érkezhetnek az egyetemre, akik könnyebben veszik az akadályokat és motiváltabbá válnak, szüleik pedig már a középiskola választásakor láthatják a gyermekükre váró életpályamodellt. Nagyon fontos az is, hogy ennek révén ösztönözzük a tanulókat, hogy műszaki-informatikai, egészségügyi és agrárterületeken tanuljanak tovább, amelyek jó szakember-ellátottsága pedig a nemzetgazdaság érdeke” – mondta végül dr. Kovács Zsolt.