Közel 950 ezer vendégéjszakával Győr lett a legnépszerűbb település a Győr–Pannonhalma turisztikai térségen belül az utóbbi két évben.

Míg 2022-ben 459 ezer éjszakát töltöttek el Győrben a vendégek, addig rá egy esztendőre már 479 ezret.

Ez azt jelenti, hogy a városban tavaly a szállásforgalom az országos átlag (3 százalék) feletti mértékben, 4 százalékkal növekedett 2022-höz képest.

A határon túlról érkezők közül változatlanul a legtöbben Csehországból és Németországból utaztak a térségbe.

Győrt Mosonmagyaróvár követte, ahol az előző évhez viszonyítva 2023-ban 16 százalékkal több, 205 ezer éjszakát regisztráltak a szálláshelyek. Lapunk kérdésére a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elmondta, hogy a térség évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend a külföldiek körében. Míg 2022-ben a vendégéjszakák 47 százaléka belföldiekhez, 53 százaléka pedig külföldiekhez volt köthető, 2023-ban a mérleg 56 százalékos aránnyal továbbra is a nemzetközi vendégek felé billent. A legfőbb küldőpiacok toplistája bel- és külföldi vendégek tekintetében két éve változatlan. A határon túlról érkezők közül legtöbben Csehországból és Németországból utaztak a térségbe.

Tavaly a csehek 114 ezer, a németek pedig 88 ezer vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyeken. A hazai utazók többsége Budapestről, Győr-Moson-Sopron, valamint Pest vármegyéből érkezett. A fővárosiak 63 ezer, a Győr-Moson-Sopron vármegyében élők 50 ezer, a Pest vármegyei lakosok pedig 40 ezer vendégéjszakát töltöttek el a térségben tavaly. A Győr–Pannonhalma turisztikai térség Rajkától, Mosonmagyaróvártól kezdve a Szigetköz érintésével Győr és Pannonhalma térségig húzódik – Pannonhalma térségébe főként az egynapos turisták érkeznek részben a világörökségi helyszín, részben a gasztronómiai értékek miatt. Győrben inkább az üzleti turizmus jellemző, ami változhat, ha a győri vízi élménypark ki tud teljesedni – elemezte a térség idegenforgalmát dr. Pető Péter, a vármegyei közgyűlés alelnöke.

Sokat lendíthetne Győr idegenforgalmán, ha a vízi élménypark ki tudna teljesedni. Fotó: Rákóczy Ádám

– A Szigetköz térségében inkább a kempingekből van kínálat, a négycsillagos szálloda terén Lipót egyedül maradt, így az ide érkező vendégek vagy Mosonmagyaróváron szállnak meg, vagy más típusú szállásokat vesznek igénybe. Nagy volt az előrelépés a mosonmagyar- óvári termálhoz kapcsolódó szálláskínálat terén az utóbbi időben, aminek köszönhetően jelentős számú cseh és lengyel turista is megjelent – szögezte le az alelnök, aki arról is beszélt, hogy míg a nyaralóövezetekben a 3–4 és afeletti vendégéjszaka jellemző, addig nálunk a statisztikák szerint nem haladta meg a 2 éjszakát. – Jobban össze kellene fogniuk a turisztikai szolgáltatóknak, hiszen az egész turisztikai térség pár óra alatt beautózható. Ha a szálláshelyek jobban ajánlanák az egyéb lehetőségeket, az jelentős kapacitásbővülést eredményezhetne. A gasztroturizmusban is sokkal nagyobb lehetőségek rej- lenek, csakúgy, mint a konferenciaturizmusban – vázolta a fejlődés lehetőségeit dr. Pető Péter.

Hírgrafikánk megerősíti az alelnök szavait, hiszen a győri vendégforgalmi adatoknál látható, hogy 2023-ban a belföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje 2,2, a külföldi vendégeké 2 éjszaka volt. A külföldi vendégek nagyobb arányban érkeznek üzleti, a belföldi vendégek pedig szabadidős céllal a városba.

– Pannonhalmán a meglévő turisztikai attrakciók mellett 2021-ben megnyitotta kapuit a Porta Látogatóközpont, mely új lendültet adott a város turizmusának. Pannonhalmára és a környékre érkező vendégek itt megkapnak minden olyan hasznos információt, tippet, kiadványt és térképet, amely segíti őket abban, hogy látogatásuk során minden főattrakciót és rejtett kincset fel tudjanak fedezni a térségben. A Pannonhalmi Főapátsággal közös belépőjeggyel is várjuk az ide látogatókat – villantotta fel a helyi lehetőségeket Vas Gábor, Pannonhalma polgármestere.