Az előkészületek már megkezdődtek a MEBeco (Modularer E-Antriebs-Baukasten, modulrendszerű elektromos hajtáskoncepció) termelésére. A gyártósorok virtuális tervezése folyamatban van, emellett a váltókomponensek jövőbeli előállításához megérkeztek az első gyártóberendezések a vállalathoz. A magyar állam által is támogatott MEBeco projekt 260 munkahely megőrzéséhez járul hozzá, valamint tovább erősíti a hazai járműipar versenyképességét az elektromobilitásra történő átállás időszakában.

Forrás: Audi. Fotó: Krizsán Csaba

- Mindössze néhány hónappal ezelőtt indítottuk el sikeresen a PPE (Premium Platform Electric) elektromos platform számára készülő hajtásaink sorozatgyártását, és már meg is kezdtük a felkészülést egy új generációra. Ebből is látszik, hogy milyen intenzíven zajlik a transzformáció vállalatunknál. Folyamatosan készítjük fel munkatársainkat az új motorcsalád gyártására, amelyhez új tevékenységekre és kompetenciákra is szükségünk lesz - mondta Robert Buttenhauser, az Audi Hungaria motorgyártásért felelős igazgatósági tagja.

Az MEBeco hajtásokat a jövőben a Volkswagen Konszern kisméretű elektromos autóiba építik be. Gyártásukhoz a győri telephelyen egy új gyártóterületet alakítanak ki, ahol nagyobb gyártási mélységben fog készülni. A MEBeco hajtás számára készülő lemezcsomagot először fogják sorozatban gyártani az Audi Hungariánál, valamint az elektromos hajtás forgórésze, azaz rotorja és a teljesítményelektronika is Győrben készül majd.