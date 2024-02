– A Győri Szakképzési Centrum 12 győri és 3 mosonmagyar­óvári iskolája várja a továbbtanulás előtt álló, szakképzésbe jelentkező tanulókat. A győri az ország egyik legnagyobb szakképzési centruma, méltán lehet büszke az elért eredményekre, a színvonalas szakmai munkát végző iskolákra. Tizennégy technikuma közül tíz felkerült a Technikumi Rangsor 2024 top 100-as listájára. Tizennyolc ágazathoz tartozóan kínál szakmaszerzési lehetőséget. Szakképző iskoláiban közel 50 szakma közül választhatnak tanulók, míg technikumaiban közel 60 szakma szerepel a kínálatban – összegezte kérdésünkre Hartyándiné Frey Aranka, a Győri Szakképzési Centrum főigazgatója.

Az ősszel a Győri Szakképzési Centrum a győri iparkamarával együttműködve pályaválasztási kiállításon mutatta be a szakmák egy részét a továbbtanulás előtt álló diákoknak.

Már nincs sok idő szakmát választani a továbbtanulás előtt állóknak

– Évek óta többszörös túljelentkezés tapasztalható a gazdasági jellegű, az informatikai, logisztikai, a kreatív ágazat vagy éppen a vendéglátás területén a technikumi szakmák iránt. A szakképző iskolák nehezebben tudják feltölteni a teljes létszámot az induló osztályokban a klasszikus értelemben vett kétkezi munkára felkészítő képzésekben, annak ellenére, hogy ezek megszerzése biztos egzisztenciát ígér például az építőipar, a vendéglátás, a szolgáltatások területén – szögezte le a főigazgató, aki arra a kérdésre is válaszolt, miért érdemes a szakképzést választani.

Miért érdemes szakmát tanulni?

– A munkaerőpiaci előrejelzések szerint a szakmai végzettséggel rendelkező munkavállalók térségünkben egyre keresettebbek, főként akkor, ha szakmai bizonyítványuk tényleges szakmai tudást, a munkavégzésükhöz szükséges kompetenciák meglétét igazolja. A végzettséget szerzők rövid időn belül el tudnak helyezkedni. Aki továbbtanulási célokat tűz maga elé, annak

az okleveles technikus végzettséggel egyenes útja van a felsőoktatásban továbbtanulni.

A szakmai végzettséget tanúsító bizonyítvánnyal rendelkezők két év alatt érettségi végzettséget is szerezhetnek, így felsőoktatásban is továbbtanulhatnak.

Akár a technikumban, akár a szakképző iskolában folytatva a tanulmányokat, már a kezdetektől támogatásban és rendszeres jövedelemben részesülnek a tanulók ösztöndíj vagy munkabér formájában.

A duális szakmai oktatás révén a tanulók közreműködnek a céges projektekben, megismerik a vállalatok által alkalmazott technológiákat és a vállalati kultúrát. Ez nagyban megkönnyíti a munkaerőpiaci elvárásokhoz való alkalmazkodást

– sorolta a lehetőségeket Hartyándiné Frey Aranka főigazgató.

Sopronban népszerűek a pénzügyi és informatikai szakok

– A Soproni Szakképzési Centrum nyolc szakképző intézményt működtet a térségben. A négy soproni, két csornai, egy kapuvári és egy fertődi iskola széles szakmai képzési kínálattal várja a diákokat és a tanulni vágyó felnőtteket egyaránt. Iskoláinkban 17 ágazatban, 26 technikumi és 14 szakképző iskolai képzés közül lehet választani. Pénzügyi technikumi képzéseink elsajátítására akár két tanítási nyelven is lehetőség van, továbbá két ágazatban okleveles technikus képzéseket, illetve kreatív technikumi oktatást is kínálunk – mondta érdeklődésünkre Kuntár Csaba, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója.

– A pályaválasztás előtt álló tanulók szívesen választják szakképző intézményeinkben a gazdálkodás és menedzsment, az informatika és távközlés, a kreatív, illetve a turizmus-vendéglátás ágazatok szakmáit. Az utóbbi években kevesebb a jelentkező az építőipar, illetve a fa- és bútoripar ágazatok képzéseire – adott választ a főigazgató arra a kérdésre, hogy milyen szakmák a legnépszerűbbek, illetve melyek a hiányszakmák, amelyekre kevesen jelentkeznek. Ez azt jelenti, hogy lesz elég pénzügyi-számviteli ügyintéző, informatikus és grafikus, ácsból, kőművesből és asztalosból viszont valószínűleg továbbra is hiány lesz Sopronban és környékén.

