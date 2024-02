Szabó Zita, a győri Ruefly Utazási Iroda munkatársa szerint az utóbbi időben a last minute-ot felváltották a first minute akciók. Ennek keretében sokkal nagyobb kedvezményeket kínálnak az irodák.

Csábító ajánlatok

– Foglalásokban január és február a legerősebb számunkra is. Aki most teszi, rengeteget spórolhat, mert jelentős árkülönbségek lehetnek. Májusban szinte biztos, hogy 25-30 százalékkal drágábbak lesznek az utak. Mindenképpen érdemes előre foglalni –fogalmazott lapunknak Szabó Zita.

Ahogy a szakember mondja: a nyár legkedveltebb úti célja már most Törökország. Mellette a szokásos európai közkedvelt úti célok sorakoznak, például a spanyol és a görög szigetek.

– Távolabbi úti célokkal is folyamatosan keresnek bennünket, és adják le foglalásaikat. Népszerű a Karib-térség, de az Indiai Óceán felé is sokan utaznak. Ott van például Mauritius, vagy Maldív-szigetek. Ezek mindegyikére van már közvetlen járat Bécsből, ami nagyon csábító –fűzte hozzá Szabó Zita.

Hozzátette: a foglalások alapján az emberek többsége a nyár közepén utazik, mivel a gyermekes családok az iskolai szünethez vannak kötve. Ettől függetlenül többen adják le előfoglalásukat szeptemberre, októberre is. Többen félnek az előre tervezéstől, de már vannak olyan biztosítások, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy az utazás előtt két héttel is le lehet már mondani az utat, úgy, hogy azt nem kell megindokolni.

Szabó Zita, a győri Ruefly Utazási Iroda munkatársa szerint a távolabbi úti célok iránt is van kereslet, sokan adják le foglalásaikat. Fotó: Rákóczy Ádám

Nagyobb a választék

– Egyre népszerűbbek az egzotikus utazások – hangsúlyozta érdeklődésünkre Németh Rudolf, a mosonmagyaróvári Magiatours vezetője, megjegyezve, hogy ma már elérhető árakon juthatunk télből a nyárba, all inclusive szolgáltatások mellett.

– Ebben a szezonban az egyik legvonzóbb célpont Zanzibár, ahová Budapestről közvetlen járattal lehet eljutni: homokos strand várja az utazókat, megfizethető áron. Ötszázezer forintért all inclusive, ötcsillagos szállodában hét napot tölthetünk el. Szintén közvetlen járattal juthatunk el a második népszerű célpontra, a Maldív-szigetekre, illetve még Dominika van a top 3-ban. Utóbbinál érdemes európai átszállóhelyre vadászni. Sri Lankába van még jó csomagajánlatunk: egy hét 419 ezer forint, öt csillagos szállodában, szintén all inclusive szolgáltatással – sorolta Németh Rudolf. A szakember szerint a legtöbben már november-decemberben foglaltak, de mindenképp január végéig érdemes megtervezni a nyaralásunkat is. Már csak azért is, mert naponta-hetente változnak, emelkednek az árak. Elsősorban a repülős utazások a kedveltek.

Előnnyel jár az előfoglalás

– Az elmúlt két évben még nagyobb hangsúlyt kapott a nyári utazások téli hónapokban való előfoglalása, ugyanis a nagy utazásszervezők már meggondolják, hogy mekkora áralapot foglaljanak le garanciában, így aztán nem is igazán marad olyan, amit később kellene akciózni – osztotta meg lapunkkal Horváth Médea, a soproni Sister Travel Utazási iroda, irodavezető tulajdonosa.

– Az értékesítő irodák teljes évi forgalmának akár az ötven-hatvan százalékát is ezekben a hónapokban foglalják le. Mindenképpen előnnyel jár az előfoglalás, hiszen a repülős nyári csomagajánlatok esetén akár húsz-negyven százalék is lehet a kedvezmény, míg a szervezett, csoportos, idegenvezetővel kísért autóbuszos vagy repülős utaknál öt-tíz százalék a kedvezmény mértéke. Az előfoglalás másik előnye a választék, hiszen ilyenkor az irodák teljes kínálatából csemegézhetnek, az utasok által legkedveltebb szállodák, szobatípusok még szabadok, repülős utak esetén a kedvezőbb menetrendű repülők teljes skáláját láthatják, míg később, a megmaradt szálláshelyekből, utazásokból választhatnak. Előfoglaláskor az utazás teljes árának a negyven százalékát szükséges befizetni, a fennmaradó összeget pedig az utazás megkezdése előtt egy hónappal rendezhetik – tette hozzá.

– Idén a legkedveltebb előre lefoglalt nyári úti cél a repülős, nyaralós programok tekintetében még mindig Törökország, de sokan választják a görög szigeteket, Ciprust vagy Egyiptomot. Közkedveltek a hosszabb-rövidebb, idegenvezetővel kísért autóbuszos utak, ahol egyre kedveltebbek a hazai társasutak, de az európai kulturális körutazások is. Az egyéni utazások közül pedig egyértelműen a horvátországi utazások a legnépszerűbbek. Nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy minden utazás mellé kössenek útlemondás biztosítást, hiszen az utazás megkezdése előtt sajnos bármi történhet, így ez egyfajta biztosíték arra, hogy az utazás költsége ne vesszen el – zárta a beszélgetést.