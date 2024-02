Együttműködési szerződés 1 órája

Külföldön szerezhetnek kertészeti tapasztalatot a mosonmagyaróvári egyetemisták

A kertészeti ágazatot is erősíteni kívánják az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karon: üvegházat terveznek, gyógynövényt termesztenek, és most egy hazánkban terjeszkedő lengyel vállalkozással is együttműködési szerződést írtak alá.

Az egyetemi kar képviselői Krzysztof Rózycki igazgatóval. Fotó: Kerekes István

Külföldön szerezhetnek szakmai tapasztalatot a Széchenyi-egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának hallgatói. Az erről szóló együttműködési szerződést a lengyel Primavega vállalkozás képviselője és dr. Tóth Tamás dékán írta alá kedden. – Fő célunk, hogy a hallgatóinkat közelebb hozzuk a gyakorlathoz – beszélt a gyakorlatfókuszú oktatásról dr. Tóth Tamás dékán, aki a lengyel vállalkozás igazgatójának, Krzysztof Rózyckinak részletesen is bemutatta a kart. Kiemelte: a precíziós mezőgazdaság, élelmiszeripar, fenntarthatóság, környezetvédelem, vidékfejlesztés terén, a vetéstől a betakarításig szerezhetnek ismereteket a hallgatók. A széles körű mintagazdasági hálózatnak köszönhetően tudják bővíteni ismereteiket. Dr. Tóth Tamás arról is beszélt, hogy nyitottak a kertészeti ágazat irányába is: egy korszerű üvegházat szeretnének létesíteni, kertészeti és speciális növények kutatásával. Dr. Húth Balázs, az állattudományi tanszék tanszékvezető egyetemi docense hangsúlyozta: a Primavega Lengyelország egyik vezető kertészeti vállalkozása, mely több mint ezer hektáron precíziós, ötven hektáron pedig biogazdálkodást folytat. A hallgatók szakmai gyakorlatán túl a kutatás-fejlesztés terén is eredményeket hozhat az együttműködés. Krzysztof Rózycki, a Primavega igazgatója ismertette a hazánkban is terjeszkedő vállalkozás elképzeléseit. Céljuk, hogy a legjobb minőségű zöldséget juttassák el minél gyorsabban a fogyasztókhoz. – Kihívást jelent az élelmiszer előállítása és eljuttatása a fogyasztókhoz. A precíziós szemléletű gazdálkodáson dolgozunk, kutatjuk, hogy hogyan lehet minél kevesebb növényvédő szer és műtrágya felhasználásával fenntartható mezőgazdaságot művelni. Az automatizált megoldásokra is mindinkább támaszkodni kell, hiszen a mezőgazdaságban egyre nehezebb munka- erőt találni – vélekedett az igazgató. A kar hallgatói egy-három hónapot tölthetnek Lengyelországban, ahol a szakmai tapasztalat mellett a kultúrát is megismerhetik.

