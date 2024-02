Alapítás

„Elvi megállapodások születtek egy Audi-gyár magyarországi telepítéséről, méghozzá Győr környékén... A közeli hetekben dől el mindez, és elsőként a győriek értesülnek róla. (…) Az első időszakban 300 millió márkás beruházást terveznek (motorgyártás), amit a későbbiekben egymilliárd márkára növelnek” – írta „Várhatjuk Győrben az Audi-gyárat” című cikkében a Kisalföld 1993. február 4-én. Az Audi hivatalosan 1993. február 18-án alapította győri vállalatát.

1993. február 4-én stílszerűen akkori négykarikás csúcsmodell, egy Audi Quattro szerepelt a Kisalföld első oldalán.

Innentől kezdve gyorsultak az események; egymást követték a tárgyalások. Érezhetően a német autóipari óriásnak komolyak voltak a szándékai, s Győrben keresett otthont magyarországi bázisának. A győri Városháza tárgyaló küldöttsége Kolozsváry Ernő polgármesterrel 1993 júliusában látogatott az Audi ingolstadti főhadiszállására. A győri városvezetők a biztató, pozitív híreken túl nem tértek haza üres kézzel; vadonatúj Audi Avant 80 TDI kulcsát vehették át Németországban a négykarikás gyár akkori személyzeti vezetőjétől.

Győri delegáció az Audi németországi főhadiszállásán, Ingolstadtban. A győri küldöttség Kolozsváry Ernő polgármester vezette 1993 nyarán.

A termelés a világ legnagyobb motorgyárában a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár sokáig tervezett, ám használaton kívüli, 114 ezer négyzetméteres csarnokában kezdődött. A győri gyáravatót 1994. október 12-én tartották; a történelmi pillanatban Göncz Árpád, a rendszerváltás utáni első magyar köztársasági elnök indította el a négykarikás autógyár kisalföldi gépsorát.

A Kisalföld címlapsztorija az Audi győri indulása volt 1994. október 13-án. Közepén Göncz Árpád a gépsor indítógömbjával.

„A négyhengeres high-tech motornak hengerenként öt szelepe van. Az Audi által kifejlesztett technika már alacsony fordulatszámon magas forgatónyomaték elérését teszi lehetővé, ezért a motort már korán nagyobb sebességfokozatba lehet kapcsolni. Elősegítve ezzel az üzemanyag-takarékos fordulatszám-tartományban való haladást. Az új motor már az 1996-ban életbe lépő környezetvédelmi előírásoknak is megfelel. Egyelőre naponta mintegy 300 készül belőle” – adtuk hírül az első „győri szívvel” épített motorokról a gyáravató apropóján ’94 őszén.

Motorgyártás

A kiváló minőségű ötszelepes, négyhengeres motorok gyártásával a győri szakemberek letették a névjegyüket az Audit is korábban megvásárló, wolfsburgi székhelyű VW-konszern asztalára. 1997-től már hat- és nyolchengeres erőforrások győri gyártását is támogatta a német és egyben a világ autóiparának egyik zászlóshajója. A '90-es évek végére naponta már közel 10 ezer motor készült Győrben; ezeket az Audi mellett a Volkswagen, a Seat, a Škoda és a Lamborghini márkák modelljeibe is folyamatosan szerelik napjainkban.

A győri motorgyártás további mérföldkövei az Audi Hungarianál:

Az ezredforduló után, 2000-ben indult a négyhengeres adagolófúvókás közvetlen befecskendezésű (Pumpe-Düse) dízelmotorok gyártása.

2003-ban új győri gyártóterületet alakítottak ki a hathengeres motoroknak.

2008 áprilisában gördült le a gyártószalagról a 15 milliomodik győri motor. Ezt az erőforrást speciálisan felszerelt Audi TT rendőrautóba építették, amely a győri rendőrök munkáját segíti.

Felvételünkön olyan második generációs győri Audi TT, amelyet 2007 végén adományozott a magyar rendőrségnek a négykarikás cég. Fotó: MW-archívum

A pekingi olimpiára készült Audi-flotta motorjait szintén Győrben gyártották 2008 tavaszán - tudósított a Kisalföld.

2011-ben, egyetlen évben 1 883 757 motor készült különböző VW-modellekbe a folyók városában.

Jelenleg körülbelül napi 9000 motort szerelnek össze a győri négykarikás gyárban; a vállalat alapítása óta az elkészült motorok száma közelít a 45 millióhoz.

Az Audi Hungaria a világ legnagyobb motorgyáraként 2023-ban összesen 1 660 425 motort, köztük 114 058 darab elektromos hajtást gyártott. Hamarosan újabb elektromos motorcsalád, a MEBeco (Modularer E-Antriebs-Baukasten, modulrendszerű elektromos hajtáskoncepció) termelése indul útjára Győrben.

Győri autók – Az ikonikus TT modellektől a dinamikus Cuprákig

Az Audi 1998 áprilisában történelmet írt Győrben: legördült a szerelőszalagról az első TT sportkupé. Ezzel a megyeszékhely belépett a világautógyártó városainak exkluzív körébe.

A Kisalföld tudósítása 1998 tavaszán arról, hogy indul a TT-k gyártása Győrben.

A folyók városában leltek otthonra

Már a ’90-es évek közepétől élénk érdeklődés övezte az Audi egyik tanulmánytervét, amelyet a nagy nemzetközi autószalonokon mutattak be a közönségnek és mindenütt lelkes fogadtatásban részesült. A rendkívüli formavilágú, zömök sportkupé végül megvalósult, méghozzá ott, ahol aligha várta volna bárki. Az Audi TT Coupé Győrben, az Audi Hungária Motor gyárában lelt otthonra kereken negyedszázadra. Rögtön az első gyártási évben 13 ezer TT Coupé készült az első generációs négykarikás, kisalföldi sportautóból.

Honnan kapta a TT nevet?

Nos, az azóta ikonikussá vált két betű a ködös Albionból érkezett a Kisalföldre. Az Audi TT Coupé és Roadster neve ugyanis a legendás európai autóverseny, a „Tourist Trophy” iránti tiszteletből kapta a nevét. A viadalaokat 1905 és 1922 között tartották Man szigetén, amely Anglia, Skócia, Írország és Wales között fekszik. Az Audi kötődése az eseményhez az NSU márkán keresztül vezethető vissza, amely korabeli autógyártó cégként rendszeresen nevezett a futamokra és 1969-ben fuzionált az Audival.

Az Audi TT Győr egyik védjegyévé vált az elmúlt negyedszázadban.

Mindig győri szívvel

Az egyedi formaterv nem csak a vásárlók tetszését nyerte el: az első generációs TT Coupé az autók közül elsőként kapta meg a Brit Dizájn és Művészet Alap (D&AD) díját. A kezdetben 180 és 225 lóerős, turbómotoros, luxusfelszereltségű, mégis kompromisszummentes, kemény sportkocsik tucatnyi év fejlődése után jutottak el a 340 lóerős URS-ig, amely már a szuper sportautók kategóriájának határát feszegeti. A nyitott, kabriós autózás szerelmesei szintén elismeréssel nyilatkoznak a TT-ről, mivel 1999-től létezik Roadster-változatban is. A karosszériák hosszú éveken át a bajországi Ingolstadtból vasúti szerelvényeken érkeztek a folyók városába, míg a sportkocsik szíve mindig is Győrben készült, legyen szó négy-, öt- vagy hathengeres erőforrásokról.

Újabb modellek, bővülő paletta

Az Audi A3 és A4 iránti folyamatos nagy érdeklődés miatt az ingolstadti gyár 2001-ben elérte kapacitásának határát, így a győri gyárban 2001 áprilisától 2003 áprilisáig Audi A3 és S3 gépjárművek is készültek. Utóbbi járgányok azonban nem tudtak olyan „sikeres köröket futni”, mint a TT-k a Kisalföldön. 2006 áprilisában az új, második generációs Audi TT Coupé, novemberben pedig az új Audi TT Roadster gyártása indult útjára az Audi Hungáriánál. 2007-ben elkezdődött az Audi A3 Cabriolet összeszerelése is Győrben, így tovább bővült, színesedett a hazánkban gyártott négykarikás autók palettája.

Hungarikum és védjegy

2008 végéig 442.714 Audi TT Coupé és Roadster, valamint 18.786 Audi A3 Cabriolet gördült le a gyártósorról. A győri TT-k sikeréről sokat mond – mindegyik sportautón ott szerepel a következő felirat: „Made In Győr” –, hogy a 2010-es években a világ közel 40 országában forgalmazták a szélvészgyors járműveket.

Kereken negyedszázad után zárult le egy korszak: az Audi TT-k gyártása 2023 novemberében ért véget Győrben. Fotó: Kisalföld-archívum

Kereken negyedszázad után, Les Zoltán, az Audi Hungaria Zrt. járműgyártásért felelős igazgatósági tagja a következő szavakkal búcsúzott a TT modellektől 2023 novemberében: „hungarikumokról beszélhetünk, hisz a TT-ket kizárólag Magyarországon, Győrben gyártották”.

Aki végigkísérte a TT-k útját Győrben

A 25 év alatt összesen több mint 650 ezer TT modellt készítettek a győri munkatársak, amelyek legnagyobb számban Németországba, Nagy-Britanniába, az Egyesült Államokba, Franciaországba és Japánba kerültek új tulajdonosaikhoz. Ide kattintva olvashatják riportunkat Horgosiné Ambrus Nikolettával, aki 1998 áprilisától az utolsó, harmadik generációs kisalföldi sportautókig dolgozott a TT-gyártásban.

Horgosiné Ambrus Nikoletta és Les Zoltán az utolsó Győrben gyártott TT-k kel.

Mint arról szintén hírt adtunk 2023 év végén, az utolsó győri Audi TT-t a négykarikás cég Audi Tradition gyűjteményébe szállították. A TT-k kultuszáról az is sokat elárul, hogy rendszeresen tartanak találkozókat a büszke sofőrök. A legutóbbi ilyen győri autós összejövetelen a Kisalföld fotósa is megörökítette a több tucatnyi TT-t a Dunakapu téren. Ezeken a találkozókon rendszeresen látni első generációs, azaz közel negyedszázados TT-modelleket, mint ezen a felvételünkön is.

Több tucatnyi Győrben gyártott Audi TT - köztük közel negyedszázaddal ezelőtt készített, első generációs sportautók is - adott randevút egymásnak Győr szívében, a Dunakapu téren 2023 őszén. Fotó: Csapó Balázs

A kétmilliomodik győri Audi

Bár egyelőre olyan kimagasló sikereket nem tudtak asztalra tenni, mint a TT-k negyedszázadon át, jelenleg is gyártanak Audikat Győrben. 2018-tól a Q3-as modell gyártása a győri üzemben történik. A győri gyárból gördült ki a Magyarországon eladott ötvenezredik új Audi, egy Q3-as SUV 2023 januárjában. Tavaly júliusban ennél is fontosabb mérföldkövet ünnepelhetett az Audi Hungaria: elkészült a kétmilliomodik győri Audi, ami szintén Q3-as modell volt.

Amikor legördült a kétmilliomodik Audi, egy Q5-ös városi terepjáró a kisalföldi vállalat gyártósoráról. Fotó: Sajtókép

2024-ben jön a Cupra Terramar

A szóban forgó négykarikás városi terepjárók mellett 2024-től Cupra Terramar modellt is Győrben gyártja majd az audis gárda.

Markus Haupt a Seat/Cupra termeléséért és logisztikáért felelős igazgatósági tagja, Les Zoltán, a járműgyártásért felelős igazgatósági tagja, Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóság elnöke, valamint Wayne Griffiths a Seat/Cupra ügyvezető igazgatója közösen leleplezték le a CUPRA Terramar modellt Győrben. Kétszáz győri munkatárs is megismerhette az új modellt, amelyet 2024-től a kisalföldi megyeszékhelyen gyártanak majd.

A VW-konszern portfóliájába tartozó, spanyolországi és seatos gyökerekkel rendelkező sportos, dinamikus terepjáróval elsősorban a fiatalokat szeretnék megcélozni az autókereskedők.

A motorgyárként induló győri négykarikás üzem ma már autógyártásáról is híres szerte Európában. Fotó: Kisalföld-archívum (MTI)

Gazdasági, társadalmi hatás

A közép-európai mércével nézve egyébként is gazdaságilag jelentős Budapest-Pozsony-Bécs „aranyháromszögben” az Audi tovább erősítette a versenyképességet, s ez növelte a győri Ipari Park és a beszállítói hálózat fejlődését is.

„Győri győzelem”

Közvetlenül a rendszerváltás után – amikor a város hagyományos ipara ezer sebből vérzett – az Audi Győrbe érkezése fellendítette, új fokozatba kapcsolta a járműipart az Észak-Dunántúlon. Győr vagongyári múltja több szempontból „aduásznak” bizonyult, hisz volt helyben képzett munkaerő. Olyan dolgozók, akik megfelelő termelési fegyelmet, munkakultúrát képviseltek. Ezt követően az Audi révén kisebb helyi cégek erősödtek meg, alkottak beszállítói hálózatot, s ez a kör újabb és újabb befektetéseket vonzott a városba az utóbbi három évtizedben.

„A városok között soha nem látott versenyfutás indult el a vállalkozásokért, a külföldi tőkéért. (...) Az Audi gyár letelepülése már egy győri győzelmet jelent. Az ott tapasztalt termelési kultúra nem idegen Győrtől. Az Audi letelepedése modell értékű lesz, mert ezek után más nagyvállalkozók fantáziát látnak a városban” – nyilatkozta Dr. Rechnitzer János a Kisalföldnek 1994 októberében. A lokálpatrióta közgazdász, regionális kutató professzor, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára remekül látta meg az Audi jelentőségét a ’90-es évek derekán: 30 évvel ezelőtti szavai nem csupán beigazolódtak, de tiszta képet adnak most is a négykarikás gyár kisalföldi fontosságáról.

Nettó árbevétel, dolgozói létszám 2022 végén

Az Audi országosan is erős gazdasági bástya. Lapunk 2023 év végén megjelent kiadványa szerint a 2022-es esztendőt 3376,568 milliárd forintos nettó árbevétellel zárta az Audi. Ez az eredmény közel 530 milliárd forinttal több, mint amit 2021 végén mutattak a számok. 2021 végén 12 058, míg 2022 végén 11 919 munkatársa volt a győri Audinak; a négykarikás dolgozók nem csupán Győr-Moson-Sopronból, de Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyéből is érkeznek a kisalföldi járműipari óriásgyárba.

Mecénás szerep

A zászlós hajó

Az Audi szerteágazó, széles spektrumon mozgó szponzorációs szerepének zászlós hajója az Audi ETO női kézilabda csapata. A győri zöld-fehéreket 2006 óta támogatja a négykarikás gyár. Amióta az Audi lett a klub főszponzora, mindig az NB 1-es bajnokság dobogóján végzett a gárda. 2006 után 2008-tól zsinórban hétszer nyert magyar bajnokságot, ebben a négykarikás időszakban összesen 14-szor, legutóbb a 2022/2023-as szezonban. A Magyar Kupát 2006 óta szintén 14 alkalommal hódította el az együttes.

2006-os hír lapunkban arról, hogy Görbicz Anita a győri zöld-fehéreknél folytatja pályafutását. Már ennél a szerződés-hosszabbítsánál is kulcs szerepe volt annak, hogy az Audi állt a győri női kézilabda mögé a 2000-es év közepén.

Évtizeden át dominálta az Audi ETO a BL-t

A 2010-es években a legrangosabb női nemzetközi kézilabda kupát, a Bajnokok Ligáját egyértelműen dominálta az Audi ETO; 2013-ban, 2014-ben, majd sorozatban háromszor, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben ülhetett fel a trónra az akkoriban „világválogatottként” is emlegetett kisalföldi csapat. A győri játékosok közül Görbicz Anita és Eduarda Amorim mind az öt BL-győzelemnek részese volt.

A 2018/2019-es szezon még az Audi ETO mércéjével is kiemelkedőnek bizonyult. Danyi Gábor vezetésével triplázott a csapat, a magyar bajnoki cím és kupagyőzelem mellé újra elhódította a klub a Bajnokok Ligáját is, rendkívül kiélezett döntő után. A fináléban a győri zöld-fehérek a Rostov-Don gárdáját győzték le hajszállal, 25-24-re. Érdekesség, hogy az orosz csapatot abban a fináléban az Audi ETO korábbi sikerkovácsa, Ambros Martín irányította.

Görbicz Anita csapatkapitányként a 2019-ben, óriási csata után nyert Bajnokok Ligája-trófeával a fővárosi Papp László Arénában.

Nem a focira a Quaestor-botrány után

Az Audi rövid ideig patronálta a győri labdarúgást is, de ez a mecénási szerep közel nem bizonyult olyan sikeresnek, mint a női kézilabda esetében. A Quaestor brókerbotány kitörése után, 2015 tavaszán – az ETO akkori tulajdonosa, Tarsoly Csaba volt – az Audi gyorsan döntött és kivonult a győri fociból. A jelenlegi NB II-es gárdát sem támogatja a négykarikás gyár.

