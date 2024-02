A győri Széchenyi István Egyetem egykori villamosmérnök-hallgatója, Szórádi Bence nem mindennapi utat járt be: 19 évesen, tanulmányaival párhuzamosan beindította vállalkozását, és meg sem állt azóta. A sikeres üzletember mindössze 24 évesen nyerte el az Év fiatal vállalkozója díjat, majd hamarosan a Forbes címlapján szerepelt, mindössze egy hónappal szakdolgozatvédését követően. Egyedülálló karrierútja sokak számára példa lehet.

A győri Szórádi Bence 2008-tól tanult a Széchenyi István Egyetemen, villamosmérnök alapszakon, azonban nem hétköznapi egyetemista életet élt.

„Az egyetemre a győri Pattantyús-Ábrahám Géza Technikumból érkeztem, így erős szakmai alapokkal kezdtem meg tanulmányaimat. Alapképzésem előtt egy évet töltöttem az Audi Hungaria gyakornokaként, ahol társaimmal mi voltunk a vállalat Talent-programjának egyik első generációja. Villamosmérnök-hallgatóként csatlakoztam az egyetem Jedlik Ányos Szakkollégiumának távközléssel és automatizálással foglalkozó önképző köréhez, és Tudományos Diákköri Konferencián is részt vettem. A témám egy saját tervezésű, legyártott LED-fényforrás volt, amivel továbbjutottam az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, ahol második helyezést értem el. Mindemellett 2009 márciusában, tizenkilenc évesen egy igazán izgalmas projektbe vágtam bele: elindítottam a saját vállalkozásomat” – mesélte Bence.

Cégének, a mai nevén a Bravolight Kft.-nek az alapötlete egy nemzetközi konferencia kapcsán született meg.

„Édesapámmal egy gépészeti konferenciát követően kezdtünk el beszélgetni a különféle fényforrásokról. Úgy látta, a LED a jövő fényforrása, én azonban rávágtam, hogy a jelené. Innen jött a vállalkozás ötlete: elkezdtünk online webshopokat nézni, és rátaláltunk egy külföldi cégre, ami ilyen fényforrásokat árusított. Szerencsénkre pont azon a hétvégén Bécsben voltak egy szakmai expón, ahol aztán megállapodtunk, hogy ezt a terméket nagyon szívesen behoznánk a magyar piacra. Ezt követően létrehoztunk egy céget, és elkezdtük a közös munkát. Eleinte Németországból, majd később Kínából rendeltük a fényforrásokat, és a vállalat szépen fokozatosan elindult: egy dobozból egy karton, majd később több raklap lett” – mondta.

Mindeközben a fiatal vállalkozó sikeresen haladt tanulmányaival az egyetemen, ahol sok oktatója inspirálta.

„Dr. Zsebők Ottótól nagyon sokat tanultam, hiszen az oktatás mellett vállalkozása is volt, ezért könnyen megtaláltuk a közös hangot. Dr. Kuczmann Miklós a vállalatvezetésben is hasznos tudással ruházott fel: feszes oktatói stílusa és nyílt elvárásai arra tanítottak, hogy ezt az egyenes kommunikációt alkalmazzam később vezetőként én is. Jáger Attilával pedig az egyetem falain kívül is találkozhattam: vállalkozóként 2012-ben együtt dolgoztunk a győri Múzeumok Éjszakája fényfestésén” – emelte ki. Hallgatóként részt vett egy egyetemi vállalkozói klub szervezésében is, ami lehetőséget biztosított a fiataloknak a kapcsolódásra, tapasztalatok megosztására.

Vállalkozása kezdeti évei után az üzletember egyre gyarapította projektjei és elismerései számát. Cége 2010-ben a Philips hazai dedikált LED-es partnere lett. 2013-ban őt választották meg az Év fiatal vállalkozójának, majd 2014-ben felkerült az első Forbes „30 sikeres magyar 30 alatt” listájára és a magazin címlapjára is. Ugyanebben az évben sikeresen megvédte szakdolgozatát, melynek témája szorosan kapcsolódott vállalkozásához, és le is gyártotta a disszertációjában kidolgozott terméket.

Cége 2016-ra a legnagyobb hazai Philips LED-forgalmazóvá vált, majd 2017-ben a Bravogroup Holding egy „acqui hire (talent acquisition)” konstrukcióban megvásárolta. Napjainkban Szórádi Bence fő feladatai közé tartozik a fiatal vezetők bevonzása ebbe a nagyhírű, közel 40 éves cégcsoportba, valamint olyan új területek felfedezése, melyek a cégcsoport többi tevékenységéhez hasonló felfutással rendelkeznek a következő 20 évben, és kiváló befektetések lehetnek.

„Munkámban jelenleg az energetikára összpontosítok, hiszen ezen a területen lényeges változások zajlanak. Engem az ilyen új kihívások vonzanak. Egyik mentoromtól azt tanultam, hogy hosszú távon csak a tehetségeseknek és kitartóknak van szerencséje” – húzta alá.

A sikeres vállalkozó tehetséges fiatalok, egyetemi hallgatók jelentkezését is várja a Bravotalent-programba, ahol piacképes vállalkozási ötletek megvalósításában is segítik a jelentkezőket.