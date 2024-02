A Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kara egészségügyi menedzser mesterképzést indít a következő tanévtől. Az itt végző szakemberek az egészségügy bármely területén – a fekvő- illetve járóbeteg-ellátásban, magán- és állami fenntartású intézményekben, a nonprofit szektorban, egészségügyi szolgáltatóknál és az egészségüggyel szoros kapcsolatban álló egyéb cégeknél – közép- és felsővezetőként, akár orvos-igazgatóként vagy ápolási igazgatóként is elhelyezkedhetnek.

A Széchenyi István Egyetem egészségügyi menedzser mesterszakán az aktuális kihívásokra reagálni tudó szakembereket képeznek szeptembertől. Fotó: Adorján András - SZE

Jelentős az igény arra a tudásra, amit az új szak kínál. Egyetemünk szoros kapcsolatot ápol a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházzal, és ez az együttműködés garantálja, hogy a magas színvonalú elméleti képzés mellett megfelelő gyakorlati ismereteket is nyújtsunk hallgatóinknak

– fogalmazott dr. Somogyi Angéla, a kar dékánja.

Hozzátette, az egykori győri Zrínyi utcai kórházi épületekben megépülő Egészségtechnológiai Campus a jövőben kitűnő, innovatív környezetet biztosít a képzéshez. „Mesterszakunk jó lehetőséget kínál az alapképzésben részt vevő hallgatóinknak, de az egész országból várjuk a már egészségügyi területen dolgozó, magukat továbbképezni szándékozó szakembereket is. Több tudományágat érintő tudást adunk, nem véletlen, hogy nemcsak egészségügyi, hanem társadalomtudományi alapdiplomával is lehet jelentkezni” – hangsúlyozta a dékán.

A négy féléves szak az alkalmazott egészségtudományok, a közgazdaság-tudomány és az egészségügyi menedzsment területén is széles körű ismeretekkel ruházza fel a hallgatókat. Az oktatott tárgyak a betegútmenedzsmenttől az egészség-gazdaságtanon, az egészségpolitikán és az egészségügyet támogató informatikai rendszereken át egészen a HR- és vezetői ismeretekig terjednek. A második félévtől klinikai ellátást biztosító gyakorlóhelyeken teljesítenek szakmai gyakorlatot a mesterképzésben részt vevők.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház fontos partnere az egyetemnek, és az egyik gyakorlati helyszíne az új képzésnek. Fotó: Adorján András - SZE

Hermann Csaba, a Petz-kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának osztályvezető főorvosa, a győri egyetem Klinikai Készségek Tanszékének egyetemi docense az új mesterképzés szakfelelőseként elmondta: nagyon fontos, hogy a vezető pozíciót betöltő egészségügyi szakemberek megfelelő menedzseri ismertekkel rendelkezzenek, hiszen jelentős erőforrásokról döntenek. „Nem elég jó orvosnak lenniük, menedzseri szemléletre, vezetői kompetenciákra, gazdálkodási ismeretekre van szükségük. A hatékony működtetéshez tehát az új mesterképzésünk elengedhetetlen tudást ad” – fogalmazott. Megjegyezte, a képzés

azoknak is hasznos, akik gazdasági területről érkeznek, de egészségügyi intézmény menedzsmentjében dolgoznának, hiszen megismerhetik a szektor sajátosságait.

A szakfelelős hangsúlyozta, hogy erősen gyakorlatorientált oktatásban részesülnek a jelentkezők, akik a győri mellett a kaposvári kórházban is tölthetik szakmai gyakorlatukat, de a kört további – köztük magánfinanszírozott – intézményekkel is bővíteni kívánják a jövőben. „A gyakorlati feladatok során a hallgatóknak olyan valós problémákat kell megoldaniuk, amelyekkel a kórházi vezetők is szembesülnek. Így a végzettek ismerni fogják az aktuális kihívásokat, és reagálni is tudnak majd azokra” – emelte ki a szakfelelős.