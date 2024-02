A Hét embereként mutattuk be nemrég dr. Kovács Pétert, akit az Agrártrend Év embere megmérettetésén az Év élelmiszeriparosának választottak. A pályázat tizenegy kategóriájának győztesei között dőlt el, ki lesz az Év agrárembere. A tizedik alkalommal átadott rangos díjat a darnózseli vállalkozó érdemelte ki.

– Már az is hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy a jelöltek közé kerülhettem. Az, hogy a közel hatvan tagú szakmai zsűri engem választott a díjra, nagy büszkeséggel tölt el. Először a szüleimre, testvéremre, feleségemre, gyermekeimre gondoltam hálával, illetve munkatársaimra, akik nélkül ezt az eredményt nem érhettem volna el – hangsúlyozta érdeklődésünkre dr. Kovács Péter.

Mint elmondta, a megmérettetés során azt is figyelték, hogy az agráriumban tevékenykedő szakemberek mennyire tesznek többet a napi munkájukon túl azokért, akikért érdemes és kell is tenni, mennyire erős a társadalmi felelősségvállalásuk.

– 52 jelöltből 22-en jutottunk az előválogatóba, minden kategóriába ketten. Egy élő panoptikumként láttam társaimat, már kategóriagyőztesnek is megtisztelő volt köztük lennem. Mert mi csak tesszük a dolgunkat – fűzte hozzá a vállalkozó, aki a közönségszavazáson is előkelő, negyedik helyen végzett. Jövőre pedig már maga is a zsűriben lehet.