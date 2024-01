Egy kanadai szervezésű nemzetközi versenyen vett részt nemrégiben a Széchenyi István Egyetem több mesterszakos hallgatója, akik az SAP vállalatirányítási rendszer használatával működtettek egy céget szimulációs környezetben. A résztvevőknek kiváló alapot adott az intézményben oktatott kurzus, ahol megismerték, hogy az SAP hogyan támogatja az üzleti folyamatokat. A verseny fő feladata egy olyan stratégia kialakítása volt, amivel a cég értéke maximalizálható az integrált üzleti területek együttműködésében. A csapattagoknak ennek érdekében különböző szerepkörökben kellett dolgozniuk: többek közt beszerzéssel, anyagszükséglet-tervezéssel, értékesítéssel és árképzéssel foglalkoztak a döntéshozatal során. Mindez egy virtuális célpiacon zajlott, ahol regionálisan változó igényekre válaszolva kellett alakítaniuk a marketingstratégiát és növelni az értékesítést.

A feladatok sokszínűsége miatt kifejezetten ösztönözték a különböző tanulmányi hátterű hallgatók nevezését. Ennek megfelelően a Széchenyi-egyetemről két ellátásilánc-menedzsment, egy marketing és két gazdaságinformatikus mesterszakos fiatal vett részt a versenyben. „Csapatunk egyedüliként képviselte a magyar egyetemeket és nyerte el az előkelő második helyezést, maga mögé utasítva több amerikai, európai és ázsiai – például kanadai, egyesült államokbeli, spanyol, indiai, Fülöp-szigeteki és vietnámi – intézményt is. Az eredmény óriási siker, hiszen most először vettünk részt ilyen egyedülálló megmérettetésen” – hangsúlyozta a felkészítést végző dr. Erdős Ferenc, a vállalatirányítási rendszerek oktatásáért felelős egyetemi docens.

„A verseny lehetőséget biztosított arra, hogy még jobban megismerjük a piacot és az SAP jelentőségét a vállalati működésben. A marketingstratégia piaci igények szerinti alakítása olyan kihívás volt, amelyből sokat tanulhattam” – húzta alá az iráni Neda Sharifi, aki marketing mesterképzésen tanul az intézményben.

„Óriási élmény volt, hogy a világ színvonalas egyetemeivel versenyezhettünk. A szimulációs környezetben élesben tanulhattam a döntéshozatalról, ami elengedhetetlen része az üzleti életnek” – emelte ki William Alizraee, aki Szíriából érkezett a Széchenyi-egyetemre, és a gazdaságinformatikus mesterképzés hallgatója.

„Nagyon fontos tapasztalat volt, hogy más szakterületek szempontjait is megismerhettük, és együttműködve dolgozhattunk egy közös vállalati cél érdekében, feladatainkat szinkronizálva” – egészítette ki az ellátásilánc-menedzsment mesterképzésen tanuló vietnámi Ho Nhan Duc.

„Az SAP-t már tíz éve oktatjuk az egyetemen, néhány éve ráadásul a legmodernebb S/4HANA rendszert tanulhatják hallgatóink, ami azért is kiemelendő, mert egyedülálló módon az itteni képzés sok esetben megelőzi a nagyvállalatokat. Felismertük a piaci igényt az SAP-szakemberek iránt, hiszen világszerte és a régióban is ez a legelterjedtebb vállalatirányítási rendszer, melynek ismerete óriási előnyt jelent a munkaerőpiacon” – tette hozzá dr. Erdős Ferenc.

Erre az igényre válaszul tavaly szeptemberben elindult egy egyéves posztgraduális képzés is, amire óriási az érdeklődés. Ennek során az SAP különböző területeit oktatják: a logisztikai és a termelési folyamatok támogatását, az SAP-üzemeltetést, valamint a fejlesztést és az üzleti analitikát egyaránt elsajátíthatják a résztvevők, akár mikrotanúsítványok formájában is.