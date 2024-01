Míg a Covid sok vállalkozást negatívan érintett, a Nolato Magyarország Kft.-nél nőtt a megrendelések száma. Ez azért sem meglepő, mert orvostechnológiai és egészségügyi termékeket gyártanak, s ez a terület kevésbé érzékeny a válságokra. Igaz, dr. Meleg Norbert vezérigazgató-helyettes szerint az energiaválságot ők is meg­érezték, és mivel a Nolato termelése jelentős energiaigényű, és a műanyag alapanyagok ára is drasztikusan emelkedett, ezt részben a vevőikre terhelték.

– Jelenleg nyolcszáz munkatárssal dolgozunk a mosonmagyaróvári üzemünkben. Napjainkban könnyebb munkaerőt találni, nincs jelentős hiány. Megbízható nyelvtudással rendelkező, tapasztalt mérnököket és technikusokat azonban továbbra is szívesen fogadunk. Mintegy tizenöt termékcsoportot gyártunk, a termékeinket Észak- és Dél-Amerikában, Európában értékesítjük. Folyamatosan keressük az új üzleteket, az új vevőket, és tervezzük a gyártóterületünk bővítését, új gépek beszerzését. Számítunk tehát a növekedésre, és dolgozunk a további termékcsoportok bevezetésén is – emelte ki dr. Meleg Norbert, megjegyezve, hogy a Nolato az évek során a régió legnagyobb egészségügyi termékeket gyártó vállalkozásává vált.

A mosonmagyaróvári üzem harmincezer négyzetméteres területén jelenleg tizenhat­ezer négyzetméteres gyártófelülettel rendelkezik, ahol 180 ­fröccsöntő gép négy műszakban dolgozik a szakértő munkatársak irányítása mellett. A Nolato Magyarország az elsők között foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkatársakat, és többször is elnyerte a „Fogyatékosbarát munkahely” megtisztelő címet.

Jelenleg harminchat, többnyire látás- és hallássérült ember dolgozik a mosonmagyaróvári üzem speciálisan kialakított részlegén, ahol a csoportvezetők is megváltozott munkaképességű munkatársak.

A Nolato Magyarország Kft. folyamatos fejlesztéseinek és kiváló üzleti eredményeinek köszönhetően a tőzsdén jegyzett svéd Nolato-csoport zászlóshajójának számít. A cégcsoportnál és a Nolato Magyarországnál is kiemelten fontos szempont a környezettudatosság és a fenntarthatóság. A mosonmagyaróvári üzemben 2014 óta csak zöld­energiát használnak: évek óta egyre jelentősebb mértékben újrahasznosítják, fűtésre és melegvíz-előállításra használják a gyártás során keletkezett hulladék hőt, és az ilyen irányú fejlesztéseket továbbra is tervezik.