Két lépésben érvényesíti az üzemanyagok árában a jövedéki adó emelését a Mol: a január 1-jei 20 forintos módosítást 15-én 21 forintos árnövekedés követi. Azután régiós összevetésben a hazai benzin- és gázolajárak már a legmagasabbak közé tartoznak majd - írja a vg.hu.

A kérdés, hogy mekkora lesz az árkülönbözet a szomszédos országokban jellemző árakhoz képest, és megéri-e a határ túloldalára átmenni tankolni.

A Holtankoljak összesítése szerint a legalacsonyabb benzinár január 4-én Magyarországon 523 forint volt literenként, a gázolaj pedig 555 forint. Az átlagárak: 561 és 599 forint – a hónap közepén ezek a kiskereskedelmi árak emelkednek literenként további 21 forinttal. Figyelmen kívül hagyva minden más körülményt: nyersolajár, dollárárfolyam, nagykereskedelmi árak.

Az Észak Dunántúli régióban élőknek jobban megérheti külföldön tankolni.

Szlovákiában az üzemanyagárak érdemben nem változtak az utóbbi hetekben, 2024-ben sem történt változás az árak alakulásában, minden a piaci mozgások függvénye. A Benzin.sk szakmai hírportál adatai szerint január első napjaiban a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti átlagára 1,55 euró, a gázolajé 1,502 euró. A portál regionális lebontásban ismertetett adatai azt tükrözik, hogy a Magyarországgal határos nyugat-szlovákiai járások közül a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járásban az átlagár valamivel 1,56 euró feletti, míg az Érsekújvári és a Lévai járásban 1,52 euró körüli.

Elemzők szerint a közeljövőben nem várható drágulás, sőt, akár néhány centtel olcsóbb is lehet az üzemanyag Szlovákiában.

Stanislav Pánis, a J&T Bank elemzője szerint karácsony környékén az utóbbi három hónap legalacsonyabb árszintje volt jellemző. Dominik Hapl, az Across Private Investments szakértője pedig úgy látja, rövid időn belül mind a gázolaj, mind a 95-ös benzin literenkénti ára 1,50 euró környékére süllyedhet.

Ha ez valóban megtörténik, akkor a gázolaj és a benzin árszintje is annyira vonzóvá válik Szlovákiában, hogy a határ magyar oldalán élők is átjárhatnak tankolni.

Ausztriában forintra átváltva, jóval 600 forint feletti literárért tankolhatunk.