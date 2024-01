Az utóbbi években megtapasztalhattuk: a Széchenyi-egyetem és azon belül a mosonmagyar­óvári kar is nyit a hallgatókon túl a nagyközönség, a városlakók és turisták felé. Ennek egyik kézzelfogható bizonyítéka, hogy az óvári vár egyre több városi rendezvénynek is otthont ad. Azonban további tervek is vannak. Ezek egyikébe Hanczné dr. Lakatos Erika, az Albert Kázmér Mosonmagyar­óvári Kar innovációs dékánhelyettese avatott be.

– Fontos számunkra, hogy a képzéseink során a hallgatóink ne csak elméleti tudást, hanem kézzelfogható gyakorlatot is szerezzenek. Így 2020 decemberében létrehoztunk egy kis sajtüzemet, elsősorban azzal a céllal, hogy a hallgatói gyakorlatokat segítse, lehetőséget nyújtva az itt tanulóknak, hogy a tejfeldolgozást a nyerstej-átvételtől a sajt-, vaj- és joghurtkészítésig első kézből ismerjék meg. Időközben felmerült az igény, hogy az itt készített sajtokat egyetemi sajtokként értékesítsük. Az üzem tavaly szeptemberben kapott élelmiszer-előállítói engedélyt – tudtuk meg az élelmiszer-tudományi tanszék vezetőjétől.

Hanczné dr. Lakatos Erika elmondta, elsősorban a hagyományosan Mosonmagyaróváron fejlesztett sajtok előállításába fogtak: a több mint százéves receptúrák azonban a mai kor ízlésének megfelelően, sokszori kísérletezés után születnek újjá.

– Jelenleg elsősorban érlelt félkemény sajtokat, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet által létrehozott óvári sajtot, illetve parenyica jellegű gyúrt sajtot és friss gomolyákat állítunk elő. Sikerült egyedi krémsajtokat is elkészíteni, melyek levédetését tervezzük. Az egyetem tárgyal a Széchenyi családdal egy egyetemi élelmiszermárkáról is, a már meglévő sör- és sajtüzem termékei mellett gyógynövényekkel, teákkal és lekvárokkal, továbbá kolbászokkal is bővítve a kínálatot – hangsúlyozta a dékánhelyettes.

Sajtok, amelyek a mosonmagyaróvári kampuszban készültek.

Jelenleg a mosonmagyar­óvári minisajtüzemben 200 liter, Károlyházáról érkező tejet tudnak feldolgozni. A sajtok mellett a savót is értékesíteni kívánják, ízesített formában, továbbá ricottát is készítenének.

– Az egyetemünket fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tavaly megvásárolta a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet régi épületét. Itt szeretnénk pályázati forrásból egy automata mozzarellaüzemet létrehozni, mely 15 ezer liter tej feldolgozására lenne képes. A termékeket pedig saját üzletben értékesíteni kívánjuk, várhatóan már idén megnyílik a mintabolt. De addig is az üzemből lehet vásárolni sajtjainkból – tette hozzá a szakember.