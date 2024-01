A Széchenyi István Egyetem Nyitott Kapuk rendezvénye a felvételi időszakot megelőző legnagyobb szabású esemény, ahol a továbbtanulásra készülők minden kérdésükre választ kaphatnak a felvételi követelményektől az ösztöndíjakon át egészen a hallgatók szórakozási lehetőségeiig. Az intézmény a közelmúltban hatalmas érdeklődés mellett mutatta be kínálatát a budapesti Educatio Kiállításon, és a győri kampuszon január 16-án megtartott nyílt napra is több ezren érkeztek.

Az eseményen dr. Kovács Zsolt általános és oktatási elnökhelyettes elmondta, hogy az intézmény gyakorlatorientált képzéseket, a munkaerőpiacon keresett tudást és értékes diplomát kínál. Hozzátette, a jelentkezési stratégia kidolgozásánál a tanulmányi eredmény és a kompetenciák mellett természetes, hogy az anyagi lehetőségek is a szempontok között szerepelnek. „A Széchenyi István Egyetem mintegy háromezer kollégiumi hellyel rendelkezik, emellett számos ösztöndíjjal segíti a hallgatóit, hogy valóban a tanulmányaikra tudjanak koncentrálni. Már elsőévesként jelentős segítséghez juthatnak a fiatalok a Gólya-ösztöndíj révén” – emelte ki.

A megváltozott felvételi pontszámítás sajátosságait Oláh Gréta, az egyetem pályaorientációs szakreferense ismertette. Kiemelte, a maximálisan megszerezhető ötszáz pontból százat az intézmények határoznak meg. Intézményi pont szerezhető többek között emelt szintű érettségivel, nyelvvizsgával, szakképesítéssel, országos tanulmányi versenyen elért eredményekkel, sportteljesítménnyel, de az egyetem által meghirdetett előkészítő kurzusokon való részvétellel is. A pontszámításról részletes információk olvashatók a felveteli.sze.hu oldalon, de a fiatalokat pontszámító kalkulátorral is segítik. Hozzáfűzte: nem elvárás a nyelvvizsga és – néhány szak kivételével – az emelt szintű érettségi, de a jelentkezőket arra ösztönzik, hogy legalább egy emelt szintű érettségivel és egy középfokú nyelvvizsgával adják be jelentkezésüket, ami nagymértékben megnöveli a sikeres felvételi és a későbbi eredményes szakmai pályafutás esélyét.

A standoknál a látogatók a győri mellett információkat kaphattak az intézmény mosonmagyaróvári és budapesti képzéseiről, valamint Zalaegerszegi Innovációs Parkjáról is. Emellett campus-körsétákon, laborlátogatásokon vehettek részt. Megismerhették a hallgatói csapatokat, köztük a Formula Student-versenysorozat európai élvonalába tartozó Arrabona Racing Teamet, a vele szorosan együttműködő SZEngine motorfejlesztő csapatot és az Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyén tavaly a saját világcsúcsát megdöntő SZEnergy Teamet is.