Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja néhány kulisszatitkot is elárult a hamarosan induló Cupra Terramar sorozatgyártásáról. - A 30 éves jubileumunk ünneplése mellett szomorú hírről is be kellett számolnunk, ugyanis 25 év után búcsút intettünk az Audi TT modelltől. Viszont nem szomorkodtunk sokáig, hiszen új lehetőséget kaptunk, mégpedig, hogy egy új márka sorozatgyártásába kezdhetünk idén. Ez is a transzformációnk része, ahogyan a folyamatos átállás az elektromos motorok gyártására - fejtette ki Les Zoltán.

-A Cupra Terramar gyártását a meglévő Audi Q3 sorozatgyártásába integráljuk be, aminek előkészítő munkálatait tavaly befejeztük. A legnagyobb átalakítás a karosszériagyárban történt, de átalakítottuk a lakkozóüzemet és a végösszeszerelési részt is. A folyamatos átépítések ellenére is rekord évet zártunk és 10 éves csúcsot döntöttünk az autógyártásban, a több mint 177 ezer darabszámmal. A Cuprával egy új szín is bekerült a lakkozóüzem színpalettájára, ugyanis a márka sajátossága a matt és a réz. Napi 770-es kapacitásunkból ezentúl 30 matt színű autót is tudunk készíteni - részletezte a járműgyártásért felelős igazgatósági tag.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő beszédében kitért arra is, hogy milyen átalakuláson ment át a magyar autógyártás és az Audi Győrbe érkezésével meghozta a modernizációt. - Kevés ilyen dinamikusan fejlődő vállalkozás van a régióban, mint a Walter Autó. Harminc év alatt négyről huszonnégyre nőtt a cégben foglalkoztatottak száma - tette hozzá.