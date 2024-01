A lakossági rezsicsökkentés keretében január elsejétől nem változnak a vízdíjak, viszont a közületeknél, intézményeknél lesz emelés. A Mosonmagyar­óváron és 24 környékbeli településen szolgáltató Aqua kft.-nél – mely idén ünnepli fennállása harmincadik évét – érdeklődtünk, mit jelent számukra ez a módosítás. Mint megtudtuk: ezáltal közel egymilliárd forintos pluszbevételre számítanak 2024-ben, amiből a beruházásokat is finanszírozni tudják, illetve egy központi keretbe is kerül a ­forrásból.

A lakossági rezsicsökkentés keretében január elsejétől nem változnak a vízdíjak, viszont a nem lakossági kört, azaz a közületeket, intézményeket érinti a módosítás, eltérő mértékben, de országosan egységesen. A nem lakossági fogyasztóknak nettó 576 forint köbméterenként a fogyasztás- arányos ivóvízdíja, míg nettó 881 forint a szennyvízelvezetésé. Továbbá az alapdíjat már a víz- és szennyvízszolgáltatásra is meg kell fizetni havonta, a vízmérő átmérőjének függvényében.

A mosonmagyaróvári képviselő-testület decemberi ülésén az Aqua Szolgáltató Kft. 2024-es üzleti tervét is tárgyalta a testület: a találkozón elhangzott, hogy a 2023-as vesztességét a cégnek, ami több mint 400 millió forint, kompenzálta az állam. A fenti rendeletmódosítás hatásai kapcsán kerestük meg a szolgáltatót.

– A víziközműtörvény változása által stabilabbá válik a működésünk. A vízdíjak ugyanis tizenkét éve változatlanok voltak, és január elsejétől a nem lakossági kategóriában jelentős emelés történt. A térség adottságait kihasználva korábban nyereséges volt a vállalkozás. Az energiaválság miatt azonban jelentős rezsiköltség-emelkedés történt: míg azt megelőzően 250 millió forint volt a villanyszámlánk, az 1,5 milliárd forintra emelkedett, ezért is kértünk állami kompenzációt. Azóta egyébként mérséklődtek az árak, de így is 640 millió forint költséggel számolunk a villamos energiára. Közben a bérek és egyéb költségeink is emelkedtek – kezdte beszélgetésünket Csapó Imre, az Aqua Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

A mosonmagyaróvári székhelyű szolgáltató közel százezer fogyasztót lát el 24 településen, ebből mintegy 3000 ipari fogyasztó. Egyébként a víz hetven százaléka érkezik a lakossághoz, harminc százaléka az egyéb fogyasztókhoz. Utóbbiakat érinti a változás.

– A módosítás által közel egymilliárd forintos pluszbevételre számítunk 2024-ben, amiből a beruházásokat finanszírozni tudjuk – tudtuk meg Haász Edittől, az Aqua Szolgáltató Kft. gazdasági vezetőjétől.

Szintén a miniszteri rendelet része, hogy a víziközmű-hálózat javuló színvonaláért létrejön egy alap, amelybe többek között az Aqua kft.-nek is be kell fizetnie, más vízművek onnan kapnak kompenzációt.

A cég vezetői arról is szóltak, az érintett önkormányzatok kiálltak amellett, hogy továbbra is a tulajdonukban maradjon a szolgáltató.

A 2024-es év azért is különleges az Aquának, mert idén ünneplik fennállásuk harmadik évtizedét: 1994. január elsején alakultak Mosonmagyaróvár, Hegyeshalom és Levél víziközmű-szolgáltatójaként. Észak- és Közép-Szigetköz, valamint Jánossomorja térsége 2011 után csatlakozott.

– Nyolcvan munkatársat foglalkoztatott a vállalkozás 1994-ben, közülük tizenketten ma is itt dolgozunk. Mára 150 kollégánk segíti a tevékenységünket – fűzte hozzá Csapó Imre.

A szolgáltató felújításait a Gördülő Fejlesztési Terv szerint állítja össze. Még az év elején döntenek arról, hogy a térségben milyen nagyobb beruházások várhatók. A dolgozók tízszázalé- kos bérfejlesztésre számíthatnak.