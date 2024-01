Huszonegy forinttal emelkedett hétfőtől a benzin ára. Magam is beálltam a kúthoz vasárnap este, teletankoltam az autót. Így van ez, nincs másként, ezzel együtt kell élnünk. Az 1991-es nevezetes taxisblokád előtt 36 forint volt egy liter benzin, most éppen a tizenhatszorosa. Az olaj mozgatja a világot az utóbbi jó száz évben. Még kisbabaként hallhattam, hogy az 1973-as olajárrobbanás gyakorlatilag betett a kommunista blokknak, az akkori drasztikus áremeléssel kezdődött kivéreztetése. Az olajtermelő országok rájöttek, mekkora hatalom van a kezükben, és elkezdték használni, Európa pedig elrontotta, kiengedte a kezéből az egykori szegényes emírségeket, azok pedig most cserébe felvásárolják a legjobb fociklubokat a kontinensen. Teszem hozzá, a dinoszauruszok tehetnek mindenről, kellett nekik az Arab-öbölben meg a norvég partoknál elhalálozniuk, mert összepréselt tetemeikből sok helyre jutott, bezzeg hozzánk szinte semmi. Így aztán nézhetjük, amint a föld egyes helyein dőzsölnek, a sivatagban építenek sípályákat, a beduin kunyhók helyére felhőkarcolókat, mi meg szívjuk a fogunkat, ha 20 forinttal emelik a benzin literjét. Ezzel együtt kell élnünk, és aligha hiszem, hogy akár egyetlen ember is úgy döntene a mostani emelés hatására, hogy leteszi az autót, és tömegközlekedésre, vagy netán az egészséges élet jegyében kerékpározásra vált. Megszoktuk a jómódot, megszoktuk, hogy a benzin drága, és abba is beletörődtünk, hogy egyre drágább lesz. Attól tartok, messze még a vége. Csak nehogy úgy járjunk, mint a nevezetes béka, amelyik addig ül az egyre forróbb vízben, míg észre nem veszi, hogy megfőtt.