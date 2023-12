Dr. Szerencsés László, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntötte a mestereket, megköszönte azt, hogy mindennapi munkájuk mellett, felnőtt fejjel is vállalták hogy iskolapadba ülnek. – A mester rang eleve egy nagyobb elismertséget jelent, Önök pedig a sikeres vizsgával a külvilág és maguk előtt is bizonyították, hogy szakmájukat az egyszerű kenyérkereső foglalkozásnál többre becsülik, másként tekintenek a munkájukra, mint egy kezdő fiatal. Kérem, fordítsanak gondot arra is, hogy tudásukat megosszák a következő generációval, mint ahogy Önök is elődeiktől tanulták a mesterséget.

A kamara tanfolyamain 2023-ban a támogatott képzésben összesen 3 szakmában 21 mester, nem támogatott képzésben pedig 2 szakmában 14 mester veheti át oklevelét; hét asztalos, egy bútorasztalos, öt kozmetikus, nyolc autószerelő és tizenkét cukrász mestert avattak. Ezt követően Zoltai Dániel titkár köszöntötte az aranykoszorús mestereket:

Alekszandrov Alekszandr asztalos mester

Alekszandrov Alekszandr iskoláit Nyeftyecsala-ban végezte. Itt érettségizett majd, 1982-ben Kijevbe költözött és később Ungváron kiváló minősítéssel asztalos szakképesítést szerzett. Kijevben vállalt asztalos munkát. Egy nyílászárókat gyártó üzemben dolgozott, ahol nagy szakmai tapasztalatra és gyakorlatra tett szert. 1988-ban Kijevben családot alapított, majd 2000-ben Magyarországra költözött Családjával, azóta itt él. Három gyermek boldog édesapja. Asztalos munkát a Teplánszki Asztalosműhelyben vállalt, 2000-től 2010-ig itt dolgozott. 2010-től a mai napig folyamatosan Esztergom városban, több középiskolában is a szakmáját tanítja magas színvonalon. 2015-ben a város megtisztelő kitűntetésben részesítette, elnyerte a Kamarai Különdíjat kiemelkedő szakmai munkájáért. 2016-ban sikeres mestervizsgát tett. Tanítványai Szakma Kiváló Tanulója országos versenyen több évben is dobogós helyezést értek el. Szabadidejében labdarúgó edzőként kamaszokkal és kicsikkel foglalkozott, és futballozik is az Esztergomi Öregfiúk Csapatában.

Bíróné Csuka Ildikó fodrász mester

1991-ben végzett a 314. számú Szakmunkásképző és Erősáramú Szakközépiskolában Tatabányán. Gyakorlatát a Styl Szövetkezet tanműhelyében töltötte, majd harmadévtől 16 évig a Styl Rt. tatai üzletében dolgozott férfi fodrászként. 1992 óta vállalkozó, közben folyamatosan képezte magát. Leérettségizett, mestervizsgát szerzett, majd Nyugat-Magyarországi Egyetem Tanítóképző Karán művelődésszervezőként diplomázott. Mestervizsgán és szakmunkásvizsgákon is vizsgáztat. Sokat tanult mestereitől és ezt a tudást, szakmai alázatot igyekszik ő is átadni a diákoknak. Életútját a tudatosság és szakmai felkészültség jellemzi. Fodrász szakmai útja 32 éve töretlen, idén megnyitotta saját üzletét Tata főutcáján.

Erdész Zsolt fogtechnikus mester

1987- ben, a gimnáziumi érettségi után hozta meg azt a jövőjét meghatározó fajsúlyos döntést, amely meghatározta életét és kijelölte az utat, amelyen azóta is töretlenül halad. A hosszú egyetemi évek helyett egy szakma elsajátítását választotta, ami nagyszerű döntésnek bizonyult. 1990-ben megszerezte a fogtechnikus bizonyítványt, majd a mesterképzések után 1993-ban a mesterlevelet és önálló vállalkozást alapított. Meggyőződése volt, hogy csak akkor készíthet minőségi fogpótlásokat pácienseinek, ha személyes kapcsolatot alakít ki velük, és tudja, érzi mire van szükségük. Vállalkozását ebben a szellemben fejlesztette és működteti ma is. Pácienseik elégedettsége hatalmas motivációt jelent számára. Az elmúlt 30 évben közel 7000 fogpótlást készített.

Felvételünkön a díjazottak. Fotó: Farkas István

Molnár László cukrász mester

Az általános iskolát Ácson, cukrásztanulmányait Győrben a Krúdy Gyula Szakiskolában végezte. Gyakorlati tanulmányainak első két évét a győri Márka étteremben töltötte, az utolsó egy évet pedig már a családi vállalkozásukban fejezte be. Az iskola elvégzését követően szüleivel közösen dolgozott komáromi cukrászdájukban, majd 2005-től átvette szüleitől az üzlet vezetését. 2009-ben mestervizsgát szerezett. Az eltelt évek alatt hat tanuló gyakorlatát biztosította, szívesen adta át a megszerzett tapasztalatot és tudást. Tanulói iskoláival mindig szoros, jó kapcsolatot ápolt. Jelenleg hét kollégát foglalkoztat, klasszikus cukrászdai sütemények mellett a mai modern mousse és országtorták, valamint a francia desszertek is megtalálhatóak kínálatukban. A Magyar Cukrász Ipartestület által szervezett idei fagylaltversenyen technikai hátteret biztosított.

Nemes Tibor autószerelő mester

1987-ben végzett Tatán autószerelőként. A szakma megszerzése után Kisbéren a helyi KTSZ Szervizben, majd a Volánnál dolgozott. Munka mellett képezte magát, megszerezte a mestervizsgát. 1988-ban egyéni vállalkozóként megnyitotta műhelyét Kisbéren. Folyamatosan fejleszti vállalkozását, többek között a javító állások számának növelésével, alkatrész kereskedelemmel és műszaki vizsgáztatással. Szinte a kezdetektől részt vesz a tanulók szakmai gyakorlati képzésében.

Évente 3-4 tanulószakmai gyakorlati oktatását biztosítja autószerelő, gépjármű technikus, karosszéria lakatos és autóvillamossági szakmában, így a mai napig közel 100 tanuló sajátíthatta el nála a szakma alapjait. 2001-ben feleségével megalapította a NAD Kft.-t, ahol 12-15 főt foglalkoztatnak. Munkatársai folyamatos szakmai fejlődését különféle tanfolyamokkal, továbbképzéssel biztosítja. Munkatársai nagy része korábban szakmai gyakorlatát is itt végezte, mely jól bizonyítja, a szakma és annak továbbadása iránti elkötelezettségét.