– A helyzetelemzés megerősítette hogy egyszerre van jelen a munkaerő hiány, és az, hogy ennek ellenére vannak olyan rétegek, akik a munkaerő-piacról kiszorulnak. Vannak nehezebb helyzetű régiók, mint a Rábaköz, Csornai- Kapuvári járás, Téti járás, vagy a Bakonyalja, ahol kevesebb a befektetés, így kevesebb a munkahely – mondta Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat elnöke.

A vármegye önkormányzata és a kormányhivatal ezért a szociális szakembereket, képzési szereplőket és térségek képviselőit eszmecserére hívta, és az elmúlt időszakban 3336 főnek tudott segítséget nyújtani. Bérköltség támogatásokkal és képzésekkel, vagy a vállalkozóvá válást támogatva segítették a fiatalokat, a 50 év felettieket, romákat, megváltozott munkaképességűeket és mindenkit aki szeretett volna visszatérni a munka világába.

– A konkrét cselekvéseken túl azért jók ezek a fórumok és koordináció, mert összekapcsolja a szereplőket. Egymásra talált az aki képezné az embereket azzal, aki azért küzd, hogy a roma lányok férjhezadás miatt ne kopjanak ki az oktatásból még az általános iskola befejezése előtt.

Elmondta, a programban résztvevők közül 2300-an tartósan munkába is álltak, de minden egyes ember számít, hiszen nem csak számszaki dolgokról, de családok szociális és egyének mentális helyzetéről is beszélünk, akkor amikor valaki inaktívból dolgozóvá válik. Az eddigi eredmények és tapasztalatok összegzésén túl, a fórum előre is tekintett.

– Eltelt hat év a helyzetelemzés óta, most új stratégia készül, szeretnénk folytatni a programot, mert teendő van, és új stratégia készül. Számolnunk kell a határon túli Bécsi és Pozsonyi régió elszívó hatásával például – összegezte a Fórum pénteki alkalmának célkitűzéseit Németh Zoltán.