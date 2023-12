Megtartotta decemberi ülését az ácsi katódanyaggyár-beruházás kapcsán létrehozott munkabizottság. A legfontosabb újdonság az volt, hogy az alapanyagokról és a gyártott termékről a Miskolci Egyetem laborjában végzett független szakértői vizsgálat megállapította: nem éghetők és nem robbanásveszélyesek. Így az üzemre a beruházó Bamo Technology Hungary – a veszélyességi fokozatot tekintve – téglagyár kategória besorolást kérelmez. Erről tájékoztatta a cég képviselője a helyieket az ácsi munkabizottság legutóbbi ülésén. A beruházás már megkapta az előzetes építési engedélyt, így megkezdődött a területen a földmunka és az alapozás.

A 900 új munkahelyet teremtő ácsi katódanyaggyár 2025 második felében kezdheti meg a termelést. A világ legfejlettebb és legmodernebb gyártási technológiáját alkalmazva olyan partnereket szolgál majd ki, mint a BMW vagy a Volkswagen.

Mint ismert, az ácsi katód­anyaggyár-beruházás kapcsán létrehozott munkabizottságban az ácsi polgármester, a jegyző, több képviselő, a környező települések polgármesterei, a helyi civil szervezetek képviselői, valamint az Ácson 1,3 milliárd eurós beruházással katódanyaggyárat építő Bamo Technology Hungary Kft. ülésezik. Legutóbb a vállalat képviselője tájékoztatást adott a projekt jelenlegi állásáról, valamint válaszolt az elmúlt hetekben felmerült kérdésekre.

„Megkapta az előzetes építési engedélyt az ácsi katód­anyaggyár, így megkezdődött a területen a földmunka és egy csarnoképület mélyalapozása 41 ezer négyzetméteren. Egy ideiglenes utat is építünk a beruházási területen belül, hogy a munkagépek közlekedésére ne a banai utat használjuk” – adott tájékoztatást Fülöp Ferenc, a Bamo Technology Hungary Kft. közkapcsolati igazgatója.

Elmondta, hogy a területen zajló archeológiai feltárás egy XII. századi település nyomaira bukkant, 7–8 vert falú ház lelettel. A házakból, hulladéktároló gödrökből fő­­ként fazekak és bográcsok töredékei kerültek elő, őrlőkövek, malomkövek és a sok állatcsont mellett. A leleteket a tatai múzeum kapja meg, de a környező települések kérelmezhetik, hogy helyi tárlatokat mutathassanak be a leletekből.

Fülöp Ferenc ismertette a Miskolci Egyetem laborjában végzett független szakértői vizsgálat eredményét is. A labor mind az üzemben használt alapanyagot, mind a gyártott terméket vizsgálva megállapította: egyik anyag sem éghető vagy robbanásveszélyes. Az eredményekről a Bamo a katasztrófavédelmet is tájékoztatta, és ezek alapján – a veszélyességi fokozatot tekintve – a cég téglagyár kategória besorolást kérhet az üzemre.

A munkaterületen a katód­anyaggyárban készülő termékeket később felhasználó BMW szakemberei is látogatást tettek nemrégiben, hogy tájékozódjanak a munkafolyamatok előrehaladásáról, és elégedetten állapították meg, hogy az építkezés – kis csúszással ugyan, de – megfelelően halad.