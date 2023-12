A Széchenyi István Egyetem nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi színvonalú oktatásra, kutatásra, valamint arra, hogy hozzájáruljon a magyar gazdaság fejlődéséhez. Mindez fontos szempont az intézmény széles körű partnerségeinek kialakításában. Ennek bővítéseként az intézmény tavaly év végén írt alá együttműködési szándéknyilatkozatot a Kaposvári Szakképzési Centrummal, amely a Somogy vármegyei fiatalok továbbtanulását és pályaorientációját segíti.

A partnerség most új szintre emelkedett: dr. Kovács Zsolt, az egyetem általános és oktatási elnökhelyettese Kaposváron írta alá Weimann Gábornével, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatójával, dr. Csiba Ágotával, a centrum kancellárjával és Takács Szilviával, a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium igazgatójával azt az együttműködést, amelynek keretében a 2024/2025-ös tanévben elindulhat az okleveles gépjármű-mechatronikai technikus képzés a kaposvári intézményben.

Az okleveles technikusi képzés egyszerre szolgálja a középiskola és a felsőoktatás közti könnyebb átjárhatóságot, valamint a naprakész tudással rendelkező szakemberek kinevelését. Az ezt elvégzők az adott egyetem meghatározott képzésén való továbbtanulás esetén akár 30 kreditpontot is elismertethetnek.

Dr. Kovács Zsolt elmondta, a kaposvári intézményben színvonalas oktatás, gondos tehetséggondozás zajlik. „Azért is érdemes ezt az iskolát választani a diákoknak, mert a munkaerőpiacon értékes szakmát kapnak és egy olyan lehetőséget, amely megkönnyíti számukra a Széchenyi István Egyetemen való továbbtanulást. A gépjármű-mechatronikai technikus képzésben már van tapasztalatunk, hiszen a győri Lukács- és a zalaegerszegi Gancz-technikumokkal is működik ilyen együttműködésünk” – hangsúlyozta. Kiemelte, a fiatalok anyagi terheinek könnyítéséhez az egyetem Gólya ösztöndíjjal is hozzájárul. Az elnökhelyettes köszönetet mondott a kormányzatnak és Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkárnak a támogatásért és a partnereknek a hatékony együttműködésért, ami lehetővé teszi a technikusi képzések elindítását.

Takács Szilvia, a technikum igazgatója kiemelte, intézményük mindig elkötelezett volt a szakképzés megújításában, és napjainkban is igyekeznek megfelelni az újabb és újabb kihívásoknak. Huszti Gábor, a Somogy vármegyei közgyűlés alelnöke úgy vélekedett, hogy az Eötvös – amely a vármegye egyik legjobb technikuma – ezzel a megállapodással mérföldkőhöz érkezett. Az okleveles technikus tanulók pedig a jövő értelmiségének részét képezhetik, ezzel hozzájárulva a megye gazdasági fejlődéséhez. Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója kitért arra, hogy ebben az intézményben is mindent megtesznek azért, hogy a különböző élethelyzetből érkező tanulók megtalálják számításaikat. Ennek érdekében a kiemelkedő szakmai oktatás mellett számos tehetséggondozó programba kapcsolódhatnak be a diákok.