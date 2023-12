– Vegyes tüzelést alkalmazok a házunknál, amelyben ketten lakunk. Gázt, de főleg fát használok – nyilatkozta a Kisalföldnek a rédei Tóth Imre, aki 73 évesen is maga aprítja a rönköket. – Idén februárban vettem tíz erdei köbmétert hatósági áron, abból számításaim szerint két köbméter megmarad jövőre. Bükköt, cserfát hozattam, az­­után egy hétig mást sem csináltam, csak hasogattam. Vennék most is, de a kisbéri erdészetnél 6300 forint köbméterenként a házhoz szállítás, ezt azért sokallom, keresek új ajánlatokat.

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Győr-Moson-Sopronban a háztartások több mint fele vezetékes gázzal fűt, körülbelül a lakások egyharmadában fát használnak, de sok helyütt még szénnel melegítik be otthonaikat.

Hegyekben áll a szén

A DBK Tüzép győri telephelyén nagy halom szén áll letakarva. Krafcsik Gábor, a Tüzép telepvezetője elmondta, hogy pang a piac: tavaly júniustól karácsonyig elvittek 70 ezer mázsa szenet, idén pedig eddig 25 ezer mázsát. De fájuk is van bőven: a telepre tavasz végén érkezett 6–7 ezer mázsa félig száraz fa, azzal várják a vásárlókat. A keresletről szólva elmondta, volt, aki évekre előre bevásárolt, abból még hosszú ideig lehet meleget csinálni. Az erdészeteknél is túlkínálat van. Nála a válogatott, jó minőségű akác mázsája 7800 forint, az elmúlt hónapokban nem változott. A cser 5800, a gyertyán, bükk 6000, ez telepi ár, kocsira rakva.

Jobban megéri a gáz

– Az igazi hidegek most érkeztek meg, beindult a fűtési szezon, ám attól tartok, hogy idén sem lesz tél, ahogy évek óta – nyilatkozta a lapnak Krafcsik Gábor.

– Van fa és szén bőven, túl sok is. Tavaly a bizonytalanság miatt mind a tűzifa, mind az importszén iránti kereslet és vele az ár nagyon felfutott. Ám ha valaki tudja tartani a rezsicsökkentett tarifában, jobban megéri gázzal fűteni. Alig van érdeklődés, ezt hallom minden tüzelőanyag-kereskedőtől. A szankciók következtében az orosz szén eltűnt a piacról, pedig évi 45 millió tonnát szállítottak Európának. Helyette van lengyel kazánszenünk, lengyel–kazahsztáni keverékünk, meg a négyszeres áron érkezett amerikai. Úgy gondolkodtunk, hogy mivel fával fűtve nehezebb a kazánt ugyanarra a hőfokra felfűteni, ha csak egy hétig lesznek kemény mínuszok, máris megéri behozni. Ám 38.500 forint volt mázsája, míg az oroszt egy évvel korábban 5–6 ezer forintért lehetett beszerezni. Nagy különbség, nem csoda, hogy nekem is van még tavalyról Hamburgon át behozott amerikai szenem, nem tudom eladni.

Bőven van minden fajta

Jelentősen visszaesett a tűzifakészlet iránti kereslet, erősítette meg Limp Tibor, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. erdészeti igazgatója. Bőven van tehát kínálatuk mindenféle fafajtából. Ahogy fogalmazott, tavaly a hatósági áras fa mozgásba hozta az emberek fantáziáját, némi túlzással még az is vásárolt, akinek nem volt rá szüksége, mert a panellakás ötödik emeletén lakott.

Visszamondott igények

– Hazánk erdei megmaradtak, csak a szakmailag indokolt kitermelési lehetőségeket használtuk ki, egy kicsit előrehozva, tehát mondjuk ősz helyett már tavasszal kivágtuk a kijelölt fákat – mondta Limp Tibor. Ahogy kiderült, hogy a gáz ára mégsem emelkedik az egekbe, sokan vissza is mondták az erdőgazdaságok felé benyújtott igényüket, ezt egyetlen e-mail elküldése révén megtehették. Jelenleg a Kisalföldi Erdőgazdaságnál egy erdei köbméter fa 15 és 31 ezer forint között kapható, a legolcsóbban természetesen a lágy fajták, a keresettebb kemények 25 ezertől indulnak.