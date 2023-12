A tájékoztatás szerint az elnyert támogatás lehetőséget teremt a csoport számára a "Rába Modernizációs Program 2025" elnevezésű programban napelempark telepítésére és a gyártócsarnokok energiahatékonyságának növelésére - közölte az MTI.

Az MTI érdeklődésére a vállalatcsoport közölte: a beruházást idén tavasszal a napelempark telepítésével már elkezdték, a teljes beruházás várhatóan 2025-ben fejeződik be.

Az első ütemben 5400 kilowatt névleges összteljesítményű napelemes kiserőmű létesül a győri telephelyen. A kiserőmű által termelt energiát helyben használják fel, a naperőmű nem táplál vissza a villamos energia hálózatra.

A központi irodaház előtti füves területen 10 140 napelemet telepítenek, míg a kovácsüzem mellett 2 128 darabot. A sárvári telephelyen is kialakítanak egy napelemparkot, a talajszinten.

Az első ütemben létesített napelempark lehetővé teszi a vállalat számára, hogy az éves villamos energiafogyasztás a Rába Futómű Kft.-nél legalább 25 százalékban zöld energia felhasználásával valósuljon meg. A második ütemben szintén a győri telephely lesz érintett, ott a tetőkorszerűsítést és az oldalfalak megújítását követően a csarnokok tetejére is napelemek kerülnek. A Rába csoport egy keleti-nyugati tájolású napelemrendszer telepítését tervezi.

A Rába Járműipari Holding Nyrt. az első három negyed évben 56 milliárd forint árbevételt és 1,6 milliárd forint adózott eredményt ért el.

Üzleti portfólióját négy önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja: a futómű, az alkatrész, a jármű és a hajtómű üzletág, amelyek közül a futómű a legnagyobb tagvállalat.

A Rába részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Pénteken nem sokkal zárás előtt 1495 forinton jegyezték a papírt 3,82 százalékkal drágábban az előző napi zárásnál. Az elmúlt egy évben legmagasabb ára 1575, a lealacsonyabb 1105 forint volt.