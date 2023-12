A résztvevőket köszöntve dr. Szerencsés László, a kamara elnöke elmondta, a mesterképzés szűkebb hazánkban sikertörténet, a kereskedelmi és iparkamarák közül arányaiban az elmúlt években Komárom-Esztergom vármegyében kaptak a legtöbben mesteri címet. Hozzátette, a mesteri címet megszerzők a sikeres vizsgával a külvilág és maguk előtt is bizonyították, hogy szakmájukat az egyszerű kenyérkereső foglalkozásnál többre becsülik, másként tekintenek a munkájukra, mint egy kezdő fiatal. Felhívta az új mesterek figyelmét, hogy fordítsanak gondot arra is, hogy tudásukat megosszák a következő generációval, mint ahogy ők is elődeiktől tanulták a mesterséget. A mesteroklevéllel sok fiatalnak tudnak utat mutatni azzal, hogy igenis érdemes kiemelkedőt nyújtani minden szakmában.

A kamara 2023-as mesteravatóján 5 szakmában 32 mesterjelölt vett részt, így 8 asztalos, 5 kozmetikus, 10 autószerelő és autóelektronikai műszerész és 9 cukrász.