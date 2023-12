Széchenyi István Egyetem 2020 szeptemberében indította el első kettős képzését, a Rhode Island-i Egyetemmel. Az angol nyelvű, online formában megvalósuló Master of Business Administration (MBA) gazdaságtudományi szak különlegessége, hogy akik elvégzik, nemcsak a győri, hanem az egyesült államokbeli universitas oklevelét is megkapják. A sor a jelenlegi tanévtől bővült: a győri intézmény a portugál Leiriai Egyetemmel turizmusmenedzsment, míg a kínai Jiaxingi Egyetemmel építőmérnöki kettős képzést kínál a hallgatóknak. További fejlemény, hogy 2024 szeptemberétől az indiai Integral Egyetemmel, illetve az olasz Cassinói–Dél-laziói Egyetemmel négy féléves nemzetközi gazdaság és gazdálkodás kettős képzés indul.

„Egyetemünk célja, hogy naprakész, magas szintű tudást nyújtson a fiataloknak. Ennek érdekében elismert külföldi egyetemekkel is szorosan együttműködünk. Az ilyen partnerségek révén létrehozott kettős képzések számos előnnyel járnak: a résztvevők valódi nemzetközi környezetben fejleszthetik képességeiket, készségeiket, új kapcsolatokra tehetnek szert, emellett pedig mindkét intézmény diplomáját megkapják. E képzési forma rendkívül fontos a felsőoktatásban, nem véletlen, hogy az egyetemünk részvételével Liverpoolban megtartott THE Campus Live UK&IE elnevezésű rendezvény egyik témáját is ez jelentette” – emelte ki dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, aki egyben az indiai és az olasz egyetemmel megvalósuló képzések szakfelelőse is. Az utóbbinál két, az előbbinél, illetve a portugál egyetemmel létrehozott képzésnél pedig egy félévet töltenek a partnerintézményben a széchenyis hallgatók.

Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, az indiai és az olasz egyetemmel indított nemzetközi gazdaság és gazdálkodás képzések szakfelelőse.

Fotó: Adorjan Andras / Forrás: SZE

A magyar fiatalok a Széchenyi István Egyetem angol nyelvű képzéseire is az általános felvételi eljárás során, 2024. február 15-ig jelentkezhetnek a felvi.hu rendszerén keresztül. Amennyiben olyanra nyernek felvételt, amelynél kettős képzés is elérhető, szeptemberben dönthetik el, hogy részt kívánnak-e venni benne. Dr. Lukács Eszter felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar hallgatóknak nem muszáj külföldre utazniuk: ebben az esetben ugyan csak a Széchenyi-egyetem oklevelét kapják meg, viszont az ideérkező nemzetközi hallgatók révén így még sokszínűbb nemzetközi közegben fejlődhetnek.