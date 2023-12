– Olyan pálinkával koccintottunk, amelyhez az őszi szüreti mulatságunkon a kollégák taposták a szőlőszemeket egy hatalmas dézsában – közölte velünk Prohászka Andrea ügyvezető.

– A Tutti Kft. naptárában arany tintával bekarikázott esemény a hagyományos karácsonyi parti. Idén is ez a rendezvény zárta az egész évet átszövő közösségépítő sorozatunkat. Az év végi céges buli egy vidám este, ahol a meghittség is fontos szerepet játszik. Az idei rendezvényre meghívtuk a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola tanulóját és tanárát, hogy karácsonyi művekkel tegyék még csillogóbbá az estét. És mivel igazi bulizós kollektíva a Tutti csapata, az estet táncos mulatság zárta.

Közös fényképnézegetés

A Tutti családi vállalkozás poralapú élelmiszerek gyártásával és fejlesztésével foglalkozik. Mint Prohászka Andrea kifejtette, legfőbb értékeik közül kimagaslik kiváló csapatuk. Sikereik alapköve ez a jól működő közösség. A parti egy jó hangulatú vacsora, amelyen kihirdették az év dolgozóit, megünnepelték azokat a kollégákat, akik kiemelkedőt nyújtottak saját területükön.

– Különösen karácsony táján érezzük annak fontosságát, hogy magánemberként is odafigyeljünk egymásra, ne csak a szokásos feladatainkról beszélgessünk kollégáinkkal – mondta a cég ügyvezetője. – Karácsony előtt mindig visszatekintünk az elmúlt esztendő fontos pillanataira, idén közös fényképnézegetéssel idéztük fel az év eleji hagyományos koccintás, a nyári mulatság, az őszi szüreti fesztivál, a kiállítások, elnyert szakmai díjak, vagy épp a nemrégiben rendezett Mikulás-ünnepség emlékezetes pillanatait.

Dumaszínházas est közösségépítésként

A Rába Járműipari Holdingnál is megtartották a szokásos törzs­gárda jubileumi vacsorát. A Rába-csoport hagyományos rendezvényét először 2016-ban rendezték, ezen ünneplik és elismerik azt a több mint 100 kollégát, aki hosszú évek óta tagja a Rába-családnak, külön kiemelve Udvardy Józsefet, aki 50 éve rábás. Az este különlegességét nem csupán az ízletes gasztronómia je­­lentette, hanem a közösségépítés és a nagyszerű hangulat is. Az est meglepetésvendége Kiss Ádám volt, a Dumaszínház tagja. A Rábának számos céges rendezvénye van, karácsonyi vacsorát a dolgozók nagy száma miatt ­azonban nem szoktak rendezni.

A 30. évet ünnepelték

A mosonmagyaróvári térség legnagyobb foglalkoztatója a Motherson, mely idén is nagyszabású karácsonyi céges bállal lepte meg munkavállalóit.

– 2011-ben szerveztük meg először, azóta minden évben megtöltünk egy sportcsarnokot. Nálunk ez az év legfontosabb és legkedveltebb eseménye – hangsúlyozta érdeklődésünkre az autóipar területén tevékenykedő Mo­­therson regionális HR-igazgatója, Tóth Hajnalka. A vállalkozás a vármegyében négy telephelyen mintegy kétezer munkatársat foglalkoztat.

– Kemény évek vannak az autóipar mögött, az év lezárásához egy ilyen ünnepi esemény hozzátartozik. Szép környezetben megvendégeljük a kollégáinkat, megköszönjük nekik egész éves munkájukat. Idén is 600 dolgozóval ünnepeltünk, a bál apropója az is volt, hogy a Motherson jogelődjét 1993 decemberében alapították, így a 30. évfordulónkat is ünnepeltük – fűzte hozzá a HR-vezető.