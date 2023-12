A korábbi várakozásainknak megfelelően, a vissza nem térítendő támogatással igénybe vehető nagyvárosi CSOK év végi búcsújáról, valamint a jövő évtől elérhető CSOK Pluszról szóló bejelentése élénkülést hozott a lakáspiacon. Szeptemberben még csökkent, de az október végi miniszteri bejelentés óta 2 százalékkal erősödött a kereslet az eladó lakások és házak iránt éves összevetésben. A bejelentést megelőző időszakhoz képest stagnált az érdeklődések száma, ami egyben azt is jelenti, hogy a CSOK Plusz meghosszabbította a kora őszi ingatlanpiaci szezont is. A korábbi évek tapasztalatai alapján ugyanis október végétől kezdve a kereslet jellemzően havonta 5-10 százalékkal csökken, de 2023 kivételt jelentett ebből a szempontból is