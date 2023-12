A nemzetközi viszonylatban is jelentős török hadiipari vállalat, a Nurol Makina Hungary Kft. és a RÁBA Nyrt. egyik leányvállalata, a Rába Jármű Kft. hétfőn megalapított a Gidrán Páncélozott Járművek Kft. magyar-török vegyesvállalatot. A vegyesvállalati szindikátusi szerződést a RÁBA Nyrt., a Nurol Makina ve Sanayi A.S, az N7 Holding Zrt., valamint a Honvédelmi Minisztérium is ellenjegyzésével látta el, közölte a győri székhelyű cég. A vegyesvállalat célja a 4x4 hajtásképletű Gidrán páncélozott harcjárművek magyar-országi összeszerelési és gyártási képességének kialakítása a Rába csoportnál a lehető legmagasabb hazai hozzáadott értékkel és magyar beszállítói tartalommal, elsősorban a Magyar Honvédség számára.