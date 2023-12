– Egészen biztos, hogy lesz elegendő dió a bejglibe, mivel a hazai igényeket a magyar dió teljes egészében képes kielégíteni, még az olyan nem túl rózsás terméseredményekkel kecsegtető években is, mint az idei, vagy főleg a tavalyi aszályos – kezdte a válaszát Kelemen Péter, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója. – Dióból bőven nettó exportőrök vagyunk. Héjas dióból csak pár tíz tonna érkezik az országba, míg rossz években 400, jobb években akár 1400 tonna héjas diót exportálunk.

A magyar piacon az a dióbél szokott gondot okozni, ami Ukrajnából, esetleg Románián keresztül Moldovából, döntően feketén, ellenőrizetlen forrásból, ki tudja mivel lekezelve érkezik viszonylag olcsón. A mennyisége még csak meg sem becsülhető. Tehát a hazai termelők számára általában nem az a kérdés, hogy el tudják-e látni a hazai piacot, hanem az, hogyan különböztessék meg az árujukat az ellenőrizetlen importtól – szögezte le az igazgató, aki arról is beszélt, hogy jelenleg a dióbél nagybani piaci ára széles sávban szóródik, 3-4 ezer forintba kerül kilónként, ami a kiskereskedelemben jellemzően 4-6 ezer forint közötti árat eredményez. Közvetlenül a termelőktől persze ennél jóval olcsóbban, akár már 2400 forintért is be lehet szerezni.

– Érdekes fejlemény, hogy az utóbbi időben elkezdett drágulni az import, a hazai áru viszont valamivel olcsóbb lett és árban veri az importot. Érdemes tehát magyar diót venni már csak azért is, mert idén kifejezetten sok a nagy szemű, úgynevezett +32-es méretű, kiváló minőségű magyar dió. A héjas dió ára minőségtől, mérettől függően szintén nagy szórást mutat, valahol 700 forint körül kezdődik, de jellemzően 850-1000 forintért kapunk jobb minőségű diót kilogrammonként – mondta Kelemen Péter.

A legfrissebb adatok szerint Győr-Moson-Sopron vármegyében 2023-ban 370 hektáron termesztettek diót, ez a több, mint 9300 hektáros országos termőterület mintegy 4 százaléka. A kártevők hatása elsősorban a szórványdiósokban érzékelhető, nagyüzemi technológiával ezek viszonylag jól kivédhetők. Az idén inkább az előző, 2022-es súlyosan aszályos év következményeivel kellett számolniuk a termelőknek, ezért a közepesnél rosszabb a termés.

Sári Dánielné Erzsi egy kiló diót is elhasznál a sütéshez.

Fotó: Csapó Balázs

Hidegföldiné Csobolya Klára és családja Bogyoszlóról járnak hétről-hétre a soproni piacra. A dió mellett almát és körtét árulnak, amelyek ősszel és télen is igazi sláger termékek.

– Sajnos az idei diótermés az elmúlt évekhez képest lényegesen kevesebb és gyengébb minőségű, főleg itt a megyében. Rengeteg tönkrement, elsődlegesen a dióburokfúró légy miatt, mivel nehéz megtalálni azt az időpontot, amikor ideális a permetezés – osztotta meg lapunkkal Klára. – Ennek ellenére úgy látjuk, hogy azt a keresletet, amely jelenleg a dió iránt van, ki tudjuk szolgálni, az utánpótlás is biztosított. Szerencsére eddig még nem volt vásárló, akit amiatt kellett elküldenünk, hogy elfogyott. A kisebb mennyiség miatt ugyan drágább, mint tavaly, de próbáljuk olyan áron kínálni, ami mindenki számára elfogadható. Jelenleg 2800 és 4500 forint között van kilója. Ma már kevés az az ember, aki egyszerre nagyobb mennyiséget vásárol, inkább a bejglibe való 15-20 dekagramm, a kisebb tétel a jellemző – tette hozzá.

Hat rúd diós, hat rúd mákos bejgli készül, és még egy nagy tepsi zserbót is süt karácsonyra a sokorópátkai Sári Dánielné Erzsi. Egy kilogramm dióra minimum szüksége van, de számára ez nem probléma, mert van saját diófája. Mint mondta, még a tavalyi lefagyasztott diót használja a sütéshez.