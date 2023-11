Az amerikai Audi vállalat szeptemberben arra kérte az Audi rajongókat, hogy segítsenek tisztelegni az autózás egyik ikonja, az Audi R8 előtt. Azt a Le Mans-i versenyzés ihlette járművet, amely egy generáció meghatározó szuperautójává vált. Egy remek videóval búcsúznak az egyik legbitangabb Audi modelltől, amelynek szíve, vagyis motorja a győri szakemberek keze munkája.

Az R8 V10 GT búcsúszériáját tavaly mutatták be, amelyet ezt követően még elektromos hajtással is piacra dobtak. A 12 éve gyártott modell sikertörténetének azonba vége szakad idén, így egy hangulatos videóval búcsúznak a gyártók. A “The Last Lap” (Az utolsó kör) című klip készítéséből a rajongók is kivették a részüket, ők dönthettek a történetről, a helyszínről és a zenéről.

A hírrel kapcsolatban megkerestük az Audi Hungariát is, akik megerősítették, hogy jövőre már biztosan nem gyárt az anyavállalat R8 járműveket, azonban a benne dobogó V10 motorok maradnak a győri palettán. Ahogyan most is, a jövőben is a Lamborghinikbe építik be.

Az Audi legdurvább utcai sportautójnak karrierje a kétezres évek elején kezdődött. Az első generáció 2006-ban érkezett, kezdetben 4,2-es V8-as motorral kínálták, a 420 lóerős konfiguráció kizárólag négykerékhajtással létezett. Később tüzesebb változatot is készítettek belőle: 5,2-es V10-es közvetlen befecskendezéses szívómotorral is választhatták a vevők a sportkocsit.